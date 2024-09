Exhibición en Broadway celebra el mes de la herencia hispana

Cortesía/ The Museum of Broadway

La exhibición dará vida a ¡Viva! Broadway®, el programa nacional de desarrollo de audiencias de la Broadway League, que se dedica a captar e inspirar al público latino y de habla hispana.

“La iniciativa ¡Viva! Broadway de The Broadway League se complace en colaborar con The Museum of Broadway para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, destacando los excepcionales logros de los artistas latiné e hispanos a través de una exposición inmersiva de un mes de duración, curada por el museo y la Liga”, afirmó Jason Laks, presidente interino de la Broadway League.

“Los visitantes tendrán la oportunidad de ver de cerca piezas icónicas de los shows más aclamados. Además, el mes contará con una serie de eventos especiales y paneles de discusión con destacados artistas y profesionales de la industria”, añadió Laks.

Por otro lado, la cofundadora del Museo de Broadway comentó sobre la importancia de esa institución cultural.

“Creamos el museo con la finalidad de educar, entretener e inspirar a visitantes de todas las edades, aprendiendo del pasado para construir nuestro futuro colectivo”, dijo Julie Boardman, productora ejecutiva y cofundadora del Museum of Broadway. “Es un honor asociarnos con The Broadway League y estamos agradecidos con el Miranda Family Fund por iluminar el trabajo de estos artistas pioneros y dar vida a ¡Viva! Broadway".

Asimismo, la artista del graffiti Soraya Marquez, también conocida como Indie184, expondrá uno de sus murales en la exposición, que cuenta con el respaldo de otra fundanción.

“The Miranda Family Fund esta encantada de asociarse con ¡Viva! Broadway de The Broadway League y con The Museum of Broadway para destacar las extraordinarias contribuciones de los artistas latinos e hispanos en Broadway y en el teatro americano en general”, dijo Luis A. Miranda, Jr., presidente del comité asesor de ¡Viva! Broadway y patriarca del Miranda Family Fund.

“Esperamos con entusiasmo resaltar el impacto inigualable que nuestra comunidad ha dejado en esta forma de arte. Estamos profundamente agradecidos a The Museum of Broadway por ofrecer un escenario que nos permite celebrar y amplificar el eco de estos logros entre profesionales de la industria y el público", agregó Miranda.

Para más información sobre los programas ¡Viva! Broadway de The Broadway League, visite diversity.broadway.