Reportan muerte repentina de Chris Peluso, actor de Broadway

"El seño Peluso fue un querido coprotagonista y colaborador de muchos proyectos. Se hizo un nombre en Broadway como suplente favorito, haciendo una versión de The Balladeer en la reposición de Assassins, ganadora del Tony en 2004; tanto de Louis como de Nicolas en Lestat, de Elton John; y los tres papeles principales masculinos en Beautiful The Carole King Musical: Gerry Goffin., Barry Mann y Don Kirshner. En otra parte de Broadway, interpretó a Sky en Mamma Mia!. También protagonizó y cubrió el papel de Fiyero en múltiples giras de Wicked. Fuera de Broadway, protagonizó The Glorious Ones", detalló la revista mensual estadounidense.

Por otra parte, U-M Musical Theatre, de la Universidad de Michigan, emitió un comunicado lamentando lo ocurrido.

"La familia del Teatro Musical de Michigan está desconsolada al anunciar el fallecimiento de nuestro querido miembro y alumbre de la familia, el amoroso, carismático y divinamente talentoso Chris Peluso. ¡Chris apareció en Broadway en Mamma Mia!, Assassing, Lestat, The Glorious Ones y Hermosa, interpretaron a Fiyero en gira de Wicked y protagonizó en Londres en Miss Saigon y Showboat. Nuestros corazones están con su familia. Linda Goodrich, presidente interino de Musical Theatre", publicó la organización teatral en su cuenta de Instagram este jueves, 17 de agosto.

De acuerdo con Playbill, a Chris Peluso le sobreviven su esposa, Jessica Gomes, su hija Aria Li Gomes-Peluso y su hijo Caio Lian Gomes-Peluso.

"Próximamente habrá información sobre un memorial público y una celebración de la vida del Sr. Peluso", informó la revista.

Hasta ahora se desconoce la causa principal de la muerte.

