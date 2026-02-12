"Beautiful: The Carole King Musical" llega a las tablas del Amaturo Theater

MIAMI.- Slow Burn Theatre Company invita al público a celebrar el amor, la amistad y el poder de la música con Beautiful: The Carole King Musical . La pieza de Broadway, ganadora de los premios Tony y Grammy, narra la historia del extraordinario recorrido de Carole King, desde sus inicios como compositora adolescente hasta convertirse en una de las artistas más influyentes en la historia de la música popular y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

El musical cuenta con un libreto de Douglas McGrath, con letras y música de los legendarios compositores Gerry Goffin, Carole King , Barry Mann y Cynthia Weil, y está dirigida por Patrick Fitzwater, Cofundador de Slow Burn Theatre Company.

Beautiful: The Carole King Musical se estrena este 14 de febrero en el Teatro Amaturo del Broward Center of Performing Arts, y estará disponible hasta el 17 de marzo, pues forma parte de la temporada 2025/2026 de MDNow Slow Burn Theatre Company presentada por United Community Bank, con el apoyo adicional de Funding Arts Broward y la División Cultural del Condado de Broward.

“La música de Carole King ha inspirado a generaciones, y este espectáculo cuenta la historia detrás de las canciones que tocaron tantos corazones. San Valentín es el momento perfecto para vivir este recorrido de amor, amistad y música inolvidable”, afirma Patrick Fitzwater.

Ficha técnica

La puesta en escena está protagonizada por Monet Sabel, en el papel de Carole King; la producción también cuenta con Milo Alosi, como Gerry Goffin; Nick Anastasia, como Barry Mann; Lindsey Corey, como Cynthia Weil; y Michael Dean Morgan como Don Kirshner.

El elenco da vida a momentos clásicos y una música inolvidable, incluyendo éxitos como You’ve Got a Friend, One Fine Day, So Far Away, Take Good Care of My Baby, Up on the Roof, You’ve Lost That Lovin’ Feeling, Will You Love Me Tomorrow, y Natural Woman.

El elenco también incluye a Aaron Atkinson, Jerel T. Brown, Mikayla Cohen, Maya Cuevas, Tim Davis, Gabrielle Graham, Logan Green, Jawan Hayes, Kristi Rose Mills, Colleen Pagano, Mikayla Queeley, Jermarcus Riggings, Lovell Rose y Lillie Eliza Thomas, quienes conforman un dinámico conjunto que da vida a la música y a los personajes de la época.

La producción cuenta con coreografía de Cat Pagano y la dirección musical de Gio Tio, escenografía de Nikolas Serrano y coordinación de vestuario a cargo de Rick Peña. Eric Norbury se encarga del diseño de iluminación, Dan Donato lidera el diseño de sonido, el diseño de pelucas es obra de Patrick Fitzwater y la dirección técnica está a cargo de Timothy S. Dickey. El equipo de dirección de escena incluye a la Asistente de Dirección de Escena Jolie Rubinchik y el Director de Escena de Producción Wilhelm Peters.

Funciones

Los horarios de las funciones varían e incluyen una función con subtítulos abiertos el domingo 22 de febrero a las 2:00 p.m., en la que los diálogos hablados se muestran en una pantalla digital mientras la acción se desarrolla en el escenario.

Ticketmaster es el único servicio oficial de venta de boletos del Broward Center y The Parker. Los boletos pueden adquirirse en línea en BrowardCenter.org o Ticketmaster.com; a tráves del teléfono 954.462.0222 o en la AutoNation del Broward Center.

Los boletos de último minuto para estudiantes y profesores están disponibles en la boletería y requieren identificación válida, con un límite de dos boletos por estudiante, sujetos a disponibilidad.

Beautiful se presenta mediante un acuerdo especial con Music Theatre International (MTI). Todos los materiales de representación autorizados también son suministrados por MTI.