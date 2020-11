Expareja de Eleazar Gómez habla de la violencia que vivió

"Si estoy cumpliendo con mi deber de denunciar, es precisamente porque ya hubieron chicas que fueron maltratadas anteriormente por la misma persona que en su momento no hablaron o una que habló públicamente y la tacharon de oportunista. Por eso, las otras dos no hablaron", acotó la cantante peruana, quien en estos momento se encuentra radicada en México.

Asimismo, Stephanie Valenzuela indicó que tenía planes musicales con Eleazar Gómez, pero estos se vieron truncado por la violencia de género.

"Yo creo que tengo que romper con este ciclo, tengo que llenarme de valentía. No importa lo que piense la gente, no importa. A mí me da mucha pena conocerlos a ustedes a través de este problema. A mí me hubiese encantado llegar de otra manera. De hecho, teníamos muchos planes con Eleazar de lanzar música, de mil cosas... pero todo se ha visto frustrado y me da mucha vergüenza tener que llegar a través de esto", expresó la expareja de Eleazar Gómez.

La cantante peruana también resaltó la responsabilidad que tiene como mujer y como víctima de violencia de género al hacer pública esta situación. "Pero creo que si yo no hablo, si no denuncio llegará una quinta chica que será maltratada (por Eleazar Gómez). Y si Dios no lo quiera, esa persona puede que no corra con la misma suerte que yo y termine muerta", dijo.

"Y como no quiero correr con el peso de que pueda morir una chica, es que hoy tengo que hacerlo. Aunque no me gusta, tengo que hacerlo", agregó.

Ante estos hechos, a Eleazar Gómez, de 34 años, se le imputó el pasado seis de noviembre el delito de violencia familiar en contra de Stephanie Valenzuela.