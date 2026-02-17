martes 17  de  febrero 2026
PATRIMONIO

Expertos examinan fotos de fusilamiento nazi en Grecia

El Ministerio de Cultura cree que las fotografías fueran tomadas por Günther Heysing, un periodista del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels

Esta fotografía, tomada el 16 de febrero de 2026, muestra el sitio conmemorativo en el campo de tiro de Kaisariani en Atenas, donde 200 prisioneros políticos comunistas griegos fueron ejecutados por los nazis el 1 de mayo de 1944.

Angelos Tzortzinis / AFP

ATENAS.- Doce fotografías sobre el fusilamiento de 200 comunistas griegos por los nazis en Grecia, de gran valor documental, han estremecido a la opinión pública y serán examinadas por expertos para su autentificación. Las doce instantáneas parecen mostrar "los últimos momentos" de víctimas que fueron ejecutadas el 1 de mayo de 1944 en el campo de tiro de Kesarianí, en Atenas.

El lunes, el ministerio de Cultura griego anunció el envío de expertos a Bélgica para examinar las fotos y hablar con un coleccionista de documentos del Tercer Reich que el sábado las puso a la venta en la plataforma de subasta y comercio electrónico Ebay.

"Es muy probable que sean fotografías auténticas", estimó el ministerio.

Los nazis, que ocuparon Grecia de 1941 a 1944, los ejecutaron en represalia por la muerte de un general alemán y su equipo a manos de guerrilleros comunistas unos días antes.

El Ejército Popular de Liberación Nacional griego (ELAS), liderado por los comunistas, fue una de las organizaciones de resistencia más activas en la Europa ocupada. En algunas de las fotos se ven grupos de hombres caminando por un campo y de pie contra una pared.

Una de ellas parece mostrar a los hombres cuando son conducidos al campo de tiro, después de dejar sus abrigos fuera.

"Es la primera vez que tenemos una imagen del interior del campo de tiro en el momento de la ejecución", comentó el historiador Menelaos Haralambidis a la televisión pública ERT.

"Confirma el testimonio que tenemos, que estos hombres se dirigieron (a su muerte) con la cabeza alta, tenían un coraje increíble", añadió.

Las notas manuscritas que las víctimas lanzaron desde los camiones que las llevaban a la ejecución corroboran su valentía.

"Mi muerte no debería entristecerles, sino fortalecerles aún más en la lucha que libran", escribió a su familia uno de los hombres, el abogado Mitsos Remboutsikas.

Otro hombre escribió un mensaje detrás de la foto de su hija pequeña en la que le pide que estudie para ser profesora.

La mayoría de los hombres fueron arrestados años antes, durante redadas anticomunistas de la policía del dictador griego Ioannis Metaxás.

Identificados

El Partido Comunista Griego KKE dijo haber identificado por lo menos dos de los hombres en las fotografías.

"Estoy agradecido de que se nos haya dado la oportunidad de que la historia de mi abuelo sea conocida por todos, un hombre que permaneció fiel a sus creencias hasta el final", escribió el martes Thrasyvoulos Marakis, nieto de uno de los hombres identificados, en una carta al sitio web 902.gr.

El Ministerio de Cultura griego cree "altamente probable" que las fotografías fueran tomadas por Günther Heysing, un periodista del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

FUENTE: AFP

