Exponen en Miami retratos del fotógrafo Arnold Newman

MIAMI.- El Jewish Museum of Florida-FIU inaugurará la exposición Arnold Newman: una retrospectiva, la cual recopila una serie de retratos hechos por el famoso fotógrafo que analiza su obra desde la década de 1940 hasta inicios del 2000.

En 1945, Newman abrió su primera exposición en el Museo de Arte de Filadelfia, y desde entonces forjó una carrera fotográfica destacable, siendo reconocido como uno de los artistas de retratos más prolíficos innovadores y distinguidos en el ámbito internacional. Además, expandió sus conocimientos a la docencia y escribió más de 14 libros.

Arnold Newman es considerado el Padre del Retrato Ambiental, pues se caracterizó por poner a sus modelos en un escenario cuidadosamente compuesto, el cual lograba capturar su esencia y personalidad a través de la fotografía con una mirada personal e íntima.

Durante su carrera, el artista hizo fotografías para importantes revistas como Life, Harper's Bazaar, Look, The New Yorker y Holiday.

"Al principio de su carrera, Newman eligió la fotografía como medio para encontrar su propia dirección y autoexpresión. Sus imágenes para la Farm Security Administration (FSA) compartían las mismas cualidades de inmediatez y simpatía humanista que las fotografías de Dorothy Lange y Walker Evans", asevera una publicación del Jewish Museum of Florida-FIU.

La muestra será inaugurada el 30 de junio y estará disponible al público hasta octubre del año en curso en el Jewish Museum of Florida-FIU, cuya sede se encuentra en 301 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139.

La exposición contará con los retratos de: Yaacov Agam, Shmuel Agnon, Woody Allen, Ehud Barak, Saul Bellow, David Ben-Gurion, Leonard Bernstein, Abe Burrows, Marc Chagall, Gen Moshe Dayan, Abba Eban, Otto Frank, Felix Frankfurter, John Garfield, Chaim Gross, David Halberstam , Isser Harel, Al Hirschfeld, Menashe Kadishman, Louis Kahn, Danny Kaye, el alcalde Teddy Kollek, Ibram Lassow, el senador Herbert Lehman, Carlo Levi, exprisioneros del Likud, David Lilianthal, Jacques Lipchitz, Norman Mailer, Stanley Marcus, Golda Meir, Arthur Miller, Zero Mostel, Louise Nevelson, J. Robert Oppenheimer, Dr. Arno Penzias, Abraham Ribicoff, Jerome Robbins, Baron Edmond de Rothschild, Madame Helena Rubinstein, Objeto sagrado, Shofar y Jerusalén, Jonas Salk, George Segal, Meyer Shapiro, Yeheil Shemi, Moses & Raphael Soyer, Isaac Stern, Alfred Stieglitz, El Muro, Gen. Ezer Weitzman, Simon Wiesenthal, el rabino Stephen Wise y Yigael Yadin.

