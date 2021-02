Fallece abuela de Belinda a los 88 años de edad

"Mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza, y ahora ya no está. No sé cómo vamos a superar esta pérdida", agregó la intérprete de 31 años de edad.

"Yo jamás me había sentido así... la extraño y no sé cómo vivir sin ella, sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé...", finalizó Belinda.

Belinda publica un mensaje ante la muerte de su abuela, Doña Juana Moreno Schull.

Además de dicho mensaje, Belinda también ha compartido en sus stories varios videos que han enviado sus seguidores en los que aparece junto a su abuela.

De acuerdo a información publicada en People en Español, la abuela de la intérprete murió el pasado martes en España a causa de un cáncer.

"Belinda la amaba desmedidamente", declaró Danna Vázquez, publicista de Belinda, al referido medio.

Asimismo, la mamá de la cantante publicó hace unos días algunos detalles acerca del estado de salud de Moreno.

"En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella", expresó Belinda Schull, a través de un storie en Instagram, según People en Español.