Belinda lleva música y comida mexicana al equipo de la serie "Carlota"

MIAMI.- Hace un mes Belinda hizo maletas y se mudó a España temporalmente . ¿La razón? La cantante y actriz protagonizará la serie Carlota, una serie de Sony Pictures Television dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos y que tendrá 10 episodios.

Y aunque la artista está disfrutando de esta nueva etapa profesional, es natural que extrañe su hogar. Por ello, la intérprete sorprendió recientemente al equipo de la serie, ofreciéndoles un íntimo concierto con mariachis y compartiendo comida mexicana con ellos.

En un video difundido en redes sociales, se puede apreciar a Belinda dedicando unas sentidas palabras a sus compañeros antes de sorprenderlos.

“Esto no es actuación, esto es de corazón”, dijo. “Me siento supercontenta y agradecida de estar aquí. Me han hecho sentir como en casa. Y lo digo de verdad, nunca me había sentido tan feliz, tan cobijada en un proyecto, con tanta buena energía, tan especial”, agregó.

“Mi lenguaje del amor son los detalles y este es un pedacito de agradecimiento. Entonces, yo quiero hacer esto nomás para agradecerles. Gracias por cuidarnos, por ser tan lindos, tan amables, tan amorosos. Y quiero que sientan ese amor de regreso. Y este es un pedacito de mi corazón y de México”, manifestó.

Acto seguido, un grupo de mariachis ingresó al recinto y junto a ellos interpretó Como Quien Pierde Una Estrella, icónico tema de Alejandro Fernández.

Además, la artista compartió algunos platos de la gastronomía mexicana como tacos de chicharrón, cochinita y pastor, aguas de jamaica y horchata.

Entre los famosos que se encontraban en el lugar destacaban Mabel, Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre, Bárbara del Regil y Sebastián Zurita.