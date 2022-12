Fallece Antonio D'Amico, expareja de Gianni Versace

En los últimos años, Antonio D’Amico diseñaba una marca de ropa para golfistas.

Antonio D’Amico conoció a Gianni Versace en 1982, cuando ambos coincidieron en una función de ballet de La Scala de Milán, y permanecieron juntos hasta julio de 1997, cuando Andrew Cunanan asesinó al famoso diseñador.

“Sentí como si mi sangre se hubiera convertido en hielo (…) La casa tenía vidrieras y no podía ver qué era lo que había pasado, tuvimos que abrir el portón. Entonces vi a Gianni sobre las escaleras, con sangre a su alrededor. A partir de ahí, todo se volvió negro. Tuve que girarme, no podía ver más”, recordó D’Amico al diario The Observer, cuando fue entrevistado por el 20º aniversario de la muerte del diseñador.

Tras el suceso, D’Amico sucumbió en una fuerte depresión que se profundizó con la difícil relación que llevaba con Donatella Versace, hermana de Gianni.

En 1999, la empresaria declaró al New York Times que nunca le agradó D’Amico. En algunas entrevistas que dio, se refirió a la expareja de su hermano como “un monstruo” y una “diva”; y siempre le reprochó que eliminara el nombre de Gianni de la marca.

D’Amico renunció al derecho a vivir en la mansión en la que hizo vida con Gianni y solo aceptó la pensión vitalicia que le había dejado en el testamento.

Sobre la serie de Ryan Murphy, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, donde Ricky Martin interpretó a D’Amico, el diseñador alegó que no estuvo de acuerdo con la producción.

“La imagen de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo de Gianni en sus brazos es ridícula. Quizá es la licencia poética del director, pero no es como yo reaccioné”, dijo el italiano a The Observer.

