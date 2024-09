Fallece Chad McQueen, actor de "Kárate Kid"

"Su pasión por las carreras no solo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores que le inculcaron. Nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación; continuaremos no solo su legado sino también el de nuestro abuelo. Como familia, necesitamos atravesar este momento difícil y pedimos amablemente privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida", agregó la familia.

Trayectoria del actor y piloto

Nacido el 28 de diciembre de 1960 en Los Ángeles, California, Chadwick Steven McQueen fue hijo de los actores Steve McQueen y Neile Adams.

Desde muy joven, el artista estuvo involucrado en el mundo de los automóviles, las motocicletas y las carreras, intereses que heredó de su padre. A los 9 años comenzó a correr motos de cross y ganó su categoría en el Mini Gran Premio Mundial. Tras ello, pasó a las carreras de autos y se alzó con su primera carrera: el evento Mini Le Mans, una pista solo para niños creada en el set de la película Le Mans de 1971, cuando McQueen tenía 10 años.

En cuanto a su trayectoria como actor de cine, McQueen inició en el mundo del espectáculo interpretando notablemente al holandés en The Karate Kid y The Karate Kid Part II. A estos proyectos se sumaron otros, que incluyeron papeles principales en películas de acción: Martial Law, Death Ring y Red Line. También trabajó como productor, ganando un premio Telly por su documental Filming at Speed.

Hasta ahora se desconoce la causa del fallecimiento. El actor y piloto deja a tres hijos: Steven R. McQueen, de 36 años; Chase McQueen, de 29; y Madison McQueen, de 28.