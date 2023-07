Fallece el cantante Tony Bennett a los 96 años

Su publicista Sylvia Weiner confirmó el deceso a Associated Press y dijo que murió en su ciudad natal de Nueva York . No hubo una causa específica, pero le habían diagnosticado el mal de alzhéimer en 2016.

El último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, Bennett solía decir que la ambición de su vida era crear un catálogo de hits más que discos de hits. Publicó más de 70 álbumes que le granjearon 19 Grammys competitivos, 17 de ellos después de cumplir los 60 años.

Además, gozaba del afecto profundo y duradero de fans y colegas.

Tony Bennett-Celia Cruz-cortesía.jpeg Tony Bennett y Celia Cruz. Cortesía/Omer Pardillo

Nacido en el barrio de Queens, en Nueva York, el 3 de agosto de 1926, Anthony Dominick Benedetto debutó en la industria del espectáculo a los 10 años de edad cuando uno de sus tíos lo indujo en el mundo artístico, por lo que en 1936 actuó ante el alcalde de Nueva York Fiorello La Guardia en la inauguración del Triborough Bridge, una red de tres famosos puentes que unen los principales distritos de la urbe.

Dos décadas más tarde, en 1951, alcanzó su primer éxito con el tema Because of You, una balada producida por Miller con arreglos realizados por Percy Faith.

"Estuvo nominado a 41 premios Grammy y ganó 19, además recibió un premio Lifetime Achievement Award. Fue nominado a cinco premios Primetime Emmy y ganó dos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bennett luchó en Francia y Alemania, y participó en la liberación de un campo de concentración. Estas experiencias llevaron a Bennett a convertirse en pacifista y activista contra la guerra", destacó CNN En Español.

FUENTE: REDACCIÓN