Fallece el influencer Juan Pablo Rodríguez a los 21 años

"Sus familiares y novia abrieron una página para recibir donaciones y así costear los gastos médicos. La joven llamada Fernanda Salinas, quien era pareja de JuanPi, también confirmó la muerte del influencer y escribió: "Nos vemos en otra vida mi amor, te amo para siempre". También su primo, el Tiktoker Nico Vives, se despidió emotivamente", agregó el medio mexicano en su página web.

Pese a su corta edad, Juan Pablo Rodríguez se valió de sus redes sociales para motivar a su comunidad internauta. En varias publicaciones, se ve al influencer luchando contra las enfermedades que padecía.

"Después de tantas cosas que hacía, nunca me imagine que fuera a tener que aprender a caminar otra vez. Son cosas que no te pasan por la mente, y son cosas que cuando te pasan, te enseñan a valorar muchas cosas y te hace ver las cosas de diferente manera, no es ¿por qué a mi?, no es el por qué sino el ¿para qué?", se lee en un post publicado el 30 de mayo en su cuenta de Instagram.

"No tenía tantas ganas de subir fotos ahorita, pero lo hago para decirles que a veces nos quejamos por cosas muy chiquitas y no vemos realmente que cualquier problema se puede solucionar. Yo me quejaba mucho por cosas insignificantes, pero poco a poco te vas dando cuenta de los verdaderos problemas. Yo ahorita, pues, doy gracias por que estoy vivo (sin patita, pero aquí estoy) y no lo veo como una pérdida, que en realidad sí lo es, pero lo veo como una nueva etapa, con nuevos retos y nuevas oportunidades. Sigo siendo el mismo y nada puede cambiar el ánimo que tengo, porque tengo el apoyo de mi familia y de mis seres queridos, que nunca han dejado de apoyarme y preocuparse por mí más que por ellos mismos. He tenido muchísimos momentos de angustia, miedo, frustración y de enojo. Me cuestiono siempre: '¿por qué a mí?', y es algo que realmente jamás sabré, pero lo que sí sé es que tengo las herramientas para poder salir adelante y con su apoyo todo esto se me hace más fácil", compartió el influencer Juan Pablo Rodríguez en otra publicación.