lunes 26  de  octubre 2026
OBITUARIO

Fallece Eric Bauza, voz de personajes como Bugs Bunny o el Pato Lucas

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció por una enfermedad cardiovascular hipertensiva

Eric Bauza asiste al estreno de «Forgotten Island», de Universal Studios, en el Lucas Museum of Narrative Art el 23 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Eric Bauza asiste al estreno de «Forgotten Island», de Universal Studios, en el Lucas Museum of Narrative Art el 23 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / Kevin Winter

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny (El conejo de la suerte) o el Pato Lucas (Daffy Duck) ha fallecido a los 46 años.

"Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes —como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos—, ha fallecido de forma repentina", escribieron sus familiares en Instagram.

Lee además
La leyenda del rock and roll Elvis Presley muestra sus insignias de sargento el 14 de febrero de 1960 en Friedberg, Alemania, durante su servicio militar. Elvis pasó 17 meses en Friedberg, Alemania, entre octubre de 1958 y marzo de 1960, como soldado del ejército estadounidense. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, y fue hallado muerto el 16 de agosto de 1977 —a causa de un infarto provocado por el consumo de fármacos— en el baño de Graceland, una finca de estilo colonial situada en Memphis, Tennessee.
MÚSICA

Herederos de Elvis Presley demandan a empresa de IA por infracción de derechos de autor
El director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, habla durante un evento el lunes 21 de septiembre de 2026, en El Museo del Barrio en Nueva York (Estados Unidos).
MÚSICA

Gustavo Dudamel regresa a Barcelona con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Prestó su voz a personajes como los famosos Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero también a Piolín (Tweety)o Elmer Gruñón (Elmer Fudd).

En sus registros estaban el gallo Claudio (Foghorn Leghorn), Porky (Porky Pig) y el Correcaminos (Road Runner), entre otros, y su voz se puede escuchar en la recientemente estrenada película de Looney Tunes titulada Coyote vs. Acme.

Asimismo, dio voz a personajes en Space Jam, Looney Tunes Cartoons y otras producciones.

Premios y reconocimientos

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies (Los pequeños Muppets) y The Adventures of Puss in Boots (Las aventuras del gato con botas).

Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por Teen Titans Go! (Los jóvenes Titanes), Bugs Bunny Builders (Manos a la obra?)y Looney Tunes Cartoons, además de obtener una nominación por Daffy in Wackyland (Lucas en Wackyland).

En el momento de su fallecimiento, el actor de origen canadiense estaba en la fase de preproducción de dos proyectos: Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, donde interpretaba al Pato Lucas, y The Dragon Masters, en la que daba voz al Shogun King. E

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Nicki Minaj sube al avión presidencial para unirse a Trump en mitin en Michigan

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

Drake celebra 40 años en fiesta de lujo junto a los Backstreet Boys

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado sorprendió a los presentes en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Barquisimeto. 
LIBERTAD

María Corina Machado ya está en Venezuela: "Estoy aquí. Con ustedes"

Personas observan resultados parciales de las elecciones este domingo, en una escuela en Río de Janeiro (Brasil).  video
ELECCIONES

Confusión electoral en Brasil tras suspensión temporal del escrutinio

El presidente de Brasil y ganador de la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones.
BRASIL

Lula da Silva logra la reelección presidencial

Manifestantes vestidos de negros atacaron los comercios (AFP)
ESPAÑA

Disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos por "actos vandálicos" y "saqueos"

Fuente de Neptuno, Gdansk, Polonia.
VIAJES

Gdansk: joya del Báltico, entre historia, arquitectura y cultura

Te puede interesar

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly intensifican campaña en Miami-Dade en recta final por la gobernación

Por Daniel Castropé
El presidente de Brasil y ganador de la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva saluda a sus seguidores tras votar en la segunda vuelta de las elecciones.
BRASIL

Lula da Silva logra la reelección presidencial

La gasolina en Florida, supera los 4 dólares otra semana. 
SIGUE LA TENDENCIA

El precio de la gasolina en Florida permanece sobre los $4 por galón

El presidente Donald Trump y el exmandatario Barack Obama.
ELECCIONES 2026

Trump prepara un nuevo mitin en Florida y Obama respalda a Jolly: así se mueve la carrera por la gobernación

Las mareas reales causan inundaciones viales en Miami Beach.
TIEMPO INESTABLE

El mar invade calles del sur de Florida y alertan por vientos de hasta 40 mph