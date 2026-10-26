lunes 26  de  octubre 2026
MÚSICA

Herederos de Elvis Presley demandan a empresa de IA por infracción de derechos de autor

Según la denuncia, Anthropic infringió los derechos de autor de 274 canciones de Presley, incluidos éxitos como All Shook Up, Can’t Help Falling in Love y Return To Sender

La leyenda del rock and roll Elvis Presley muestra sus insignias de sargento el 14 de febrero de 1960 en Friedberg, Alemania, durante su servicio militar. Elvis pasó 17 meses en Friedberg, Alemania, entre octubre de 1958 y marzo de 1960, como soldado del ejército estadounidense. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, y fue hallado muerto el 16 de agosto de 1977 —a causa de un infarto provocado por el consumo de fármacos— en el baño de Graceland, una finca de estilo colonial situada en Memphis, Tennessee.

La leyenda del rock and roll Elvis Presley muestra sus insignias de sargento el 14 de febrero de 1960 en Friedberg, Alemania, durante su servicio militar. Elvis pasó 17 meses en Friedberg, Alemania, entre octubre de 1958 y marzo de 1960, como soldado del ejército estadounidense. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Misisipi, y fue hallado muerto el 16 de agosto de 1977 —a causa de un infarto provocado por el consumo de fármacos— en el baño de Graceland, una finca de estilo colonial situada en Memphis, Tennessee.

AFP / AFP Files

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Los propietarios de la música de Elvis Presley demandaron a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, alegando que ha entrenado sus modelos con más de 200 canciones del artista sin su permiso, y la acusan de infracción de derechos de autor.

La demanda, presentada ante un tribunal de California en nombre de varias partes, solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios de más de 41 millones de dólares, es decir, 150.000 dólares por canción, informa The New York Times.

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Los propietarios de la música —entre los que se encuentran la empresa de licencias Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, varios fideicomisos y al menos un particular— también acusaron a Anthropic, la compañía detrás del popular chatbot Claude, de eludir las medidas de protección de la música y de eliminar o alterar la información sobre la gestión de los derechos de autor de las canciones.

"Los demandantes vinculados a Elvis inician esta acción para hacer valer sus derechos exclusivos frente a una parte demandada que ha construido todo su modelo de negocio basándose en la infracción de los derechos de autor a una escala nunca antes vista", señala la demanda que reproduce el Post.

Según la denuncia, Anthropic infringió los derechos de autor de 274 canciones de Presley, incluidos éxitos como 'All Shook Up', 'Can’t Help Falling in Love' y 'Return To Sender'.

Respuesta de la empresa

Un representante de Anthropic declaró el domingo, en un breve comunicado, que la empresa no está de acuerdo con las acusaciones y que tiene la intención de defenderse en el proceso judicial.

La semana pasada, la compañía musical Reservoir demandó a Anthropic, acusándola de sustraer letras y melodías protegidas por derechos de autor de canciones como 'Big Yellow Taxi', de Joni Mitchell, y 'Papa Don’t Preach', de Madonna, además de temas de grupos como Kings of Leon y Evanescence, recuerda el diario neoyorquino.

En enero, Universal Music Group (UMG) también presentó una demanda contra Anthropic por 3.000 millones de dólares. UMG sostiene que la empresa de inteligencia artificial desarrolló Claude utilizando "bibliotecas pirateadas" de canciones.

Y este mes, Anthropic solicitó al juez que lleva el caso que dictamine que sus acciones están amparadas por las leyes de "uso legítimo".

FUENTE: Con información de EFE

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