lunes 26  de  octubre 2026
MÚSICA

Gustavo Dudamel regresa a Barcelona con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela

La Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela está considerada como una de las "agrupaciones insignia" de El Sistema

El director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, habla durante un evento el lunes 21 de septiembre de 2026, en El Museo del Barrio en Nueva York (Estados Unidos).

El director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, habla durante un evento el lunes 21 de septiembre de 2026, en El Museo del Barrio en Nueva York (Estados Unidos).

EFE/ Angel Colmenares

BARCELONA.- El director de orquesta Gustavo Dudamel regresará el 3 de noviembre al Auditori de la ciudad española de Barcelona (noreste) con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, en una actuación prevista para diciembre del año pasado que se reprogramó en dos ocasiones por las restricciones aéreas que afectaban al país sudamericano y, luego, por los terremotos.

El concierto forma parte de la gira estatal de celebración del cincuentenario de El Sistema (obra social y cultural del Estado venezolano fundada por José Antonio Abreu en 1975) y estará íntegramente dedicado a la Sinfonía n.º 7 'Leningrado' de Dmitri Shostakóvich, una de las obras más impactantes del repertorio sinfónico del siglo XX, informaron este lunes los organizadores del ciclo musical barcelonés BCN Clàssics.

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Primera gira internacional con la New York Philharmonic

Dudamel regresará a la capital catalana después de que hace tres semanas inaugurara la temporada 2026-2027 del BCN Clàssics y dirigiera la New York Philharmonic en su primera gira internacional, en una audición, junto con el Orfeó Català.

La Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela está considerada como una de las "agrupaciones insignia" de El Sistema, donde el director de orquesta también se formó, y un "referente de la excelencia artística" alcanzada por este modelo pedagógico.

El programa que ofrecerá incluye 'Leningrado', una obra monumental compuesta por Dmitri Shostakóvich durante la Segunda Guerra Mundial, escrita en el contexto del asedio de Leningrado por parte de las tropas nazis.

La sinfonía se ha convertido en un "símbolo" de resistencia y esperanza frente a la devastación del conflicto.

FUENTE: Con información de EFE

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