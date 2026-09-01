Periodista Lourdes Del Río sale de Univision tras 27 años en la cadena

MIAMI.- La periodista puertorriqueña Lourdes Del Río concluye formalmente su labor en Univision tras 27 años de trayectoria en la división de noticias de la cadena hispana. La reconocida comunicadora, quien se desempeñaba como corresponsal senior del Noticiero Nacional desde Miami, presentó su renuncia voluntaria para asumir un nuevo reto profesional como presentadora en una plataforma de streaming, desvinculando su salida de la reciente ola de recortes de personal en la empresa.

Con una carrera periodística de más de 30 años y tres premios Emmy nacionales en su haber, Del Río se consolidó como una de las voces más representativas para la comunidad latina e hispanohablante en Estados Unidos, liderando coberturas sobre inmigración, política, desastres naturales y temas sociales de impacto internacional.

Un giro profesional

La decisión marca un cambio de ciclo impulsado por una nueva oportunidad en el ámbito del entretenimiento digital. Según confirmó la propia periodista, la transición se realizó en términos cordiales con los ejecutivos de la cadena de televisión.

“Confirmo que sí, que es cierto. Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univision, efectivo el primero de septiembre, que es este próximo martes. Súper buena onda todo, aceptaron mi renuncia, les di sus días respectivos”, declaró Lourdes Del Río sobre su salida de la empresa al portal Las Top News.

“Esta oportunidad que se presentó era muy, muy buena para decir que no y que verdaderamente me llena de mucha ilusión empezar un proyecto nuevo desde cero. Lo que puedo adelantar es que voy de presentadora, se trata de un proyecto de streaming y es con gente que respeto y confío mucho”, añadió respecto a sus futuros planes profesionales.

Asimismo, la comunicadora aclaró que este nuevo paso no interferirá con el desarrollo de su plataforma personal En Positivo, la cual mantendrá activa de manera paralela a través de sus canales digitales y podcast habituales.