Fallece la cronista Julia Reed a los 59 años

Julia fue editora colaboradora de la revista, que narra la vida y la cultura en el sur, y había escrito numerosos libros acerca de la región, incluido uno sobre beber y comer en Nueva Orleans.

En un homenaje en el sitio web de la revista, el historiador Jon Meacham la describió como un "tsunami de talento, encanto y energía".

“Ella podía escribir sobre cualquier cosa y hacerla cantar”, dijo. "Su voz distintiva era a la vez cariñosa y arqueada, una combinación difícil de lograr", agregó.

Reed creció en Greenville, Mississippi, antes de embarcarse en una carrera como escritora que la llevó a Washington, D.C., Nueva York y Nueva Orleans. Asistió a fiestas con gente como el exsecretario de Estado y general del ejército Colin Powell y el exvicepresidente Al Gore, pero fue una campeona de su Mississippi natal, según Meacham.

Construyó una casa cerca de sus padres en Greenville y convirtió un festival local de tamales en una reunión de escritores, chefs y artistas para recaudar fondos para viviendas y desarrollos asequibles.

El gobernador de Mississippi y la Comisión de Artes del estado la nombraron embajadora cultural en 2019 en parte por su trabajo con el festival, según Meacham.

Un capítulo de su libro, Julia Reed’s South, finalmente la llevó a dedicar un libro completo sobre cómo salir de fiesta y cenar en Nueva Orleans, informó The Times Picayune / New Orleans Advocate. Lo llamó Julia Reed’s New Orleans: Food, Fun and Field Trips for Letting the Good Times Roll.

Además, Reed sirvió en la junta del Museo de Arte Ogden en Nueva Orleans, acotó el periódico.