Fallece Will Jennings, compositor de la canción de "Titanic"

La cantante Buffy Sainte Marie, centro, el músico y arreglista Jack Nitzsche, izquierda, y el compositor Will Jennings posan después de ganar el Óscar a la Mejor canción original por “Up Where We Belong” en la 55ª edición de los Premios de la Academia, el 11 de abril de 1983, en Los Ángeles, California.

"Mediante un comunicado que retomaron diversos medios de comunicación, se dio a conocer que Will Jennings falleció a los 80 años en Texas, Estados Unidos. Si bien no se determinó la razón exacta de su deceso, se mencionó que el compositor había presentado algunos problemas de salud", reseñó People en Español .

Por otra parte, The Hollywood Reporter aseguró que la salud del artista estaba comprometida desde hace varios años.

"Jennings murió el viernes por la mañana en su casa en Tyler, Texas, dijo su cuidadora, Martha Sherrod, a The Hollywood Reporter. Su salud había empeorado durante los últimos cinco o seis años, agregó", indicó el medio especializado en celebridades.

Reconocimientos del compositor

Nacido el 27 de junio de 1944, Wilbur H. Jennings fue conocido en el mundo del espectáculo por escribir las letras de los temas My Heart Will Go On y Tears in Heaven.

Su destacado trabajo hizo que fuera incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2006, casi 10 años después de ganar su segundo Óscar por la canción de la película Titanic, de Celine Dion, My Heart Will Go On; compartió el crédito con su colaborador frecuente James Horner.

Además de estos logros, Jennings escribió para una serie de álbumes de Steve Winwood, que incluyeron Arc of a Diver, Talking Back to the Night y Back in the High Life, disco que contenía los éxitos Higher Love, The Finer Things y Back in the High Life.