martes 17  de  febrero 2026
OBITUARIO

Fallece Billy Steinberg, compositor de éxito de Madonna "Like a Virgin"

En 1996 Steinberg recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum Falling into you, de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año

Billy Steinberg durante la 42.ª edición anual de la Inducción y Entrega de Premios del Salón de la Fama de los Compositores, el 16 de junio de 2011 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Billy Steinberg durante la 42.ª edición anual de la Inducción y Entrega de Premios del Salón de la Fama de los Compositores, el 16 de junio de 2011 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Larry Busacca/Getty Images

LOS ÁNGELES.- El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como "Like a Virgin" de Madonna, falleció el lunes en California a los 75 años, informaron medios estadounidenses.

Steinberg murió tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano, a Variety.

El artista también escribió temas para Cindy Lauper (True Colors), Whitney Houston (So Emotional) o incluso para los Pretenders (I'll Stand by You), junto al compositor Tom Kelly.

En 1996 Steinberg recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum Falling into you, de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año.

El cantautor fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011. "Muchas de sus canciones se han convertido en clásicos intemporales y continúan inspirando a numerosos artistas de renombre", estimó entonces esta institución.

FUENTE: AFP

