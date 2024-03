Fallece youtuber tras recibir diagnóstico médico erróneo

""Hoy es mi cumpleaños y lo único que podría desear es que Dios te traiga de regreso a esta tierra", escribió Reyni en una publicación de Instagram del 15 de marzo junto a una foto de ella y Jessica. "Perdí a mi hermosa hermana mayor hace dos días y mi corazón nunca había sentido un dolor como este". Reyni continuó diciendo que Jessica era la mujer más increíble, fuerte y segura que jamás había conocido y llenó su vida con tanta sabiduría. "Oró por mí y me ayudó a convertirme en una mejor madre"", agregó el medio, al capturar dicha información publicada en Instagram.

Diagnóstico erróneo de la youtuber

El 31 de julio de 2023, Jessica Pettway compartió en sus redes el diagnóstico de cáncer en etapa tres, que previamente había sido tratado erróneamente como fibromas.

"Tomé estas fotos hace unos días y actualmente es mi foto favorita. Me da mucha alegría ver lo lejos que he llegado, porque hace unos meses recibí una noticia devastadora: me diagnosticaron cáncer en etapa tres. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero quiero compartir por qué me he ausentado durante tanto tiempo, con la esperanza de que al menos una persona se sienta alentada por mi historia. Así que aquí va...", escribió la youtuber.

"En junio pasado tuve un sangrado vaginal intenso. Y cuando digo intenso, quiero decir que literalmente me estaba desangrando. Llamé y pregunté a otras mujeres si habían experimentado esto antes y la mayoría dijo que sí. Pensé: 'bueno, tal vez esto sea algo normal por lo que pasan las mujeres'. Estaba experimentando fatiga extrema, debilidad y simplemente no me sentía como yo misma. Pero nuevamente, acepté esto como un síntoma normal que experimentan la mayoría de las mujeres", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Pettway (@jessicapettway)

Hospitalización

Tras ello, Jessica Pettway narró cómo se enteró del verdadero problema que afrontaba.

"Bueno, el 1 de julio de 2022 a las 4:00 a.m. mi esposo me encontró en el baño sin responder y sin respirar, literalmente había fallecido. Llamó a Jesús para que me trajera de regreso y regresé. Me llevaron de urgencia al hospital, donde me dijeron que la pérdida extrema de sangre se debía a fibromas. Mi ginecólogo hizo que pareciera algo muy normal y común. No le di mucha importancia, sin embargo estaba expulsando coágulos del tamaño de una placenta, lo cual fue realmente alarmante. Me retuvieron toda la noche y me liberaron al día siguiente. Un avance rápido hasta el 22 de julio, fui hospitalizada nuevamente por lo mismo. Una vez más, los profesionales médicos lo trataron como si no fuera tan alarmante ya que era solo un fibroma", dijo.

"El sangrado finalmente se detuvo, pero fue reemplazado por dolores parecidos al parto. Mi vida se volvió tan limitada. El 31 de diciembre de 2022 volví a sangrar y no paraba. Fui hospitalizado nuevamente el 7 de enero y estuve allí por una semana. Me dijeron que no podía someterme a una cirugía para extirpar este fibroma debido a mi falta de suministro de sangre. Mi nivel de hemoglobina estaba en cuatro. Tuve que recibir 10 transfusiones de sangre durante mi estadía en el hospital. Me recomendaron hacerme una biopsia", agregó al indicar posteriormente que se trataba de cáncer.