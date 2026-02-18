miércoles 18  de  febrero 2026
YouTube asegura que solucionó interrupción generalizada de su servicio

Durante la peor parte de la interrupción, los visitantes a la página de inicio de YouTube recibían una invitación para regresar más tarde

WASHINGTON.- YouTube dijo a última hora del martes que solucionó una interrupción generalizada que afectó a cientos de miles de usuarios en todo el mundo.

El sitio especializado Down Detector dijo que se realizaron más de 300.000 reportes de problemas de parte de sus usuarios, aunque estos reportes parecían disminuir tras un pico alrededor de la 01H00 GMT del miércoles.

Durante la peor parte de la interrupción, los visitantes a la página de inicio de YouTube recibían una invitación para regresar más tarde.

YouTube estaba nuevamente en funcionamiento cuando periodistas de la AFP accedieron al sitio a las 04H00 GMT.

"¡El problema con nuestro sistema de recomendaciones se ha resuelto y todas nuestras plataformas (YouTube.com, la app de YouTube, YouTube Music, Kids y TV) han vuelto a la normalidad!", publicó la plataforma en una página de ayuda.

Más tarde, esa página de soporte indicó que la plataforma estaba experimentando un "problema" con su sistema de "recomendaciones", lo que "impedía que los videos aparecieran" en YouTube, incluida la aplicación de YouTube, YouTube Music y YouTube Kids.

La plataforma para compartir videos cuenta con más de 2.500 millones de usuarios activos cada mes.

FUENTE: Con información de AFP

