Familia de Pablo Lyle apela sentencia del actor

"Sí, vamos a hacer una apelación. No sabemos (cuando), pero sí vamos a hacerla", reseñó la revista People.

Asimismo, la defensa de Lyle destacó que consideran injusta la sentencia y aseguró que se realizarán el procedimiento judicial a favor del actor. "Lo que diré es que, en mi opinión, su condena es errónea y sigue siéndolo. Por supuesto, que vamos a apelar, Pablo Lyle es inocente", manifestó Phill Reitzenstein, abogado de Lyle.

"No rompió la ley del estado de Florida, solo defendía a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes. Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández; nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. Pero los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza", agregó el abogado.

Reitzenstein también destacó que el fallo de la jueza es errado, pues, a su juicio, en el carro había niños asustados con la conducta de Juan Ricardo Hernández, quien se acercó hasta el automóvil de la familia y golpeó los vidrios de forma violenta.

“Pregúntense esto ¿estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto? Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de auto y se bajen a golpear ventanas, y eso aterró a los niños. El señor Hernández fue quien lamentablemente provocó este incidente. Tal vez fue una excelente persona durante toda su vida, pero nunca debió salirse de su auto. Por supuesto, yo seré quien apele, por supuesto que sí", enfatizó.

Declaraciones del actor

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario el pasado 4 de octubre por haber golpeado el 31 de marzo de 2019 a Ricardo Hernández, de 63 años, durante un altercado vial Miami, camino al aeropuerto.

Lyle le propinó a Hernández un golpe en el rostro. Testigos dijeron que el hombre cayó al piso y llamaron al 911. Cuatro días después, Ricardo Hernández murió en el hospital Jackson Memorial, en Miami, Florida. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un trauma contundente en el cerebro.

Tras conocerse la condena, Lyle pidió perdón a su familia.

"Yo solo pensaba que estaba protegiendo a mi familia. Esto es el resultado de algo que hice y que está conmigo siempre cuando voy a dormir, nadie hubiera querido que esto ocurriera y nadie quiere una cosa como esta, algo que afecta en cuestión de segundos con un puño. ¿Qué le puedo decir de lo ocurrido?, lo siento, realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Sé que han perdido a alguien muy importante en sus vidas y sé que no puedo hacer nada para traerlo de vuelta. Lo siento mucho, es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida”, dijo el mexicano tras conocer la condena.

Pablo Lyle cumple su condena en una prisión de Florida.

FUENTE: REDACCIÓN