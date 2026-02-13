viernes 13  de  febrero 2026
Pepe Aguilar desmiente especulaciones sobre presunto ataque en Zacatecas

El intérprete señaló que lo ocurrido la noche del jueves 12 de febrero respondía a un operativo que las autoridades ejecutaban en la región

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar actúan en el escenario durante el 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

AFP/Romain Maurice

AFP/Romain Maurice
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Pepe Aguilar se ha pronunciado en redes sociales para aclarar lo ocurrido cerca de su propiedad en Zacatecas, México, luego de que circulara en medios de comunicación que tanto él como su hija, Ángela Aguilar, habían presuntamente sido víctimas de un ataque armado.

A través de un comunicado, Aguilar rechazó las especulaciones que han surgido al respecto y aseveró que él y su familia se encuentran bien.

"Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien", manifestó el cabeza de la Dinastía Aguilar.

El intérprete señaló que lo ocurrido la noche del jueves 12 de febrero respondía a un operativo que las autoridades ejecutaban en la región.

"En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado. Esa es la situación real que se vive en este momento", agregó.

"Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas. Les mando un abrazo con respeto y gratitud", concluyó.

Respuesta del Gobierno

Previamente, el Secretario General de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, compartió un video en el que informó que lo ocurrido se debió a una agresión a las fuerzas de seguridad.

"Se registró una agresión en contra de las fuerzas de reacción inmediata de Zacatecas. Hasta el momento no se registran bajas de ningún elemento. Es importante informar que todas las fuerzas de seguridad acudieron a este punto para reforzar el operativo y dar con los responsables", explicó.

"En estos momentos podemos compartir que se ha logrado la detención de algunas personas responsables de esta agresión".

Asimismo, señaló que la zona fue resguardada al tiempo que solicitó a la ciudadanía evitar circular por esta vía mientras el operativo continúe.

