Lina Teresa Luaces y Lili Estefan asisten a la 25.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el Kaseya Center el 14 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.

MIAMI.- La modelo Lina Luaces, hija de la presentadora cubana Lili Estefan, ha recibido numerosas muestras de cariño y solidaridad por parte de figuras del entretenimiento, luego de revelar que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Su testimonio, en el que relató los difíciles momentos que ha atravesado a causa de la enfermedad, provocó una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Entre las primeras en reaccionar estuvo Adamari López, quien le comentó en un post en Instagram: “Eres fuerte y valiente. Dios tiene el control de todo y te acompañará siempre. Lluvia de bendiciones”.

Por su parte, Clarissa Molina le dedicó unas palabras de aliento: “Lina, Dios es tu mayor fortaleza. Te quiero mucho. Eres una guerrera”.

La periodista Jackie Guerrido también expresó su cariño: “¡Tú puedes, mi niña bella! Eres una guerrera. Creemos en un Dios de milagros. Te quiero mucho”. Mientras que Myrka Dellanos manifestó su respaldo a través de la oración: “Recuerda que el Señor tiene la última palabra para tu vida. ¡Él te ama y las oraciones son poderosas! Ten fe”.

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A las muestras de solidaridad se sumaron Giselle Blondet, quien escribió “Orando por ti. Con Dios todo es posible. Te abrazo con todo mi cariño. ¡Tú puedes!”, y Pamela Silva, que destacó su fortaleza: “Tu gracia y fuerza son ejemplares. Te amamos y estamos orando por ti siempre”.

También Jomari Goyso le envió un breve mensaje: “Dios te va a dar fuerzas. TQ”.

El respaldo más cercano ha venido de su familia. Su tío Emilio Estefan le recordó que cuenta con el apoyo de todos sus seres queridos y de la comunidad cubana, mientras que su tía Gloria Estefan le dedicó un emotivo mensaje: “Pa'lante mi sobrina querida. Tú eres una guerrera y lograrás cumplir todos tus sueños con la fuerza de Dios y todos nosotros a tu lado. Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero mucho. Contigo en cada paso del camino, nena”.

Lina, quien representó a Cuba en Miss Universo 2025, explicó que los primeros síntomas aparecieron durante su preparación para el certamen. Posteriormente, experimentó una pérdida de movilidad que la llevó al hospital, donde recibió el diagnóstico. Durante los últimos meses ha realizado terapia física intensiva para recuperar la capacidad de caminar y utilizar sus manos.

La joven decidió compartir su experiencia para crear conciencia sobre la esclerosis múltiple y acompañar a quienes atraviesan situaciones similares.

“Todavía estoy aprendiendo a vivir con este diagnóstico, pero sé que aquí no termina mi historia. Tengo muchísimas cosas que quiero vivir y lograr”, expresó, dejando claro que mantiene la esperanza de seguir adelante.