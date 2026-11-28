MIAMI.- E n la nueva carta de Lira House, el yogur caliente aparece en dos platos que cuentan buena parte de la historia del restaurante: el shish barak, una salsa de yogur con ajo que envuelve pequeñas empanadillas caseras rellenas de carne; y en el kibbeh labanieh, plato en el que el yogur lleva también cilantro y acompaña una preparación de bulgur y carne molida.

Ambas propuestas pertenecen al repertorio levantino y ayudan a entender el rumbo que toma el antiguo Lira Beirut Eatery, popular restaurante libanés de Wynwood, que ahora adopta el nombre de Lira House, ampliando su menú y sumando una segunda sede en Coral Gables que prevé abrir próximamente.

“El cambio de nombre acompaña una ampliación que se entiende mejor al mirar la carta”, aseguran los portavoces de la marca, quienes destacan que no se despedirán del tradicional hummus, los mezze, las carnes preparadas al carbón y los bowls de la casa.

“Entre las incorporaciones hay platos que profundizan en la cocina levantina y otros que llevan la mirada hacia Egipto. También hay espacio para una creación propia que traslada el hummus, uno de los sabores más reconocibles del restaurante, a un plato de pasta”, destacan.

Sabores libaneses, levantinos y egipcios

Los mezze fueron una manera de entender cómo se come en Lira, ya que al pedir varios platos para el centro, cada comensal aprendió a pasar de una cucharada de hummus a un bocado de carne al carbón y volver a lo que más le gustó. De este modo, el orden de la comida lo decide la mesa, y esa dinámica está detrás del concepto “Shared Food. Shared Memories”, (Comida compartida. Recuerdos compartidos), el lema con el que el restaurante presenta su nueva etapa en Coral Gables.

“Las incorporaciones levantinas dan a la mesa compartida un registro más casero. En el shish barak, el relleno de carne se prueba junto con la masa de la empanadilla y la salsa de yogur al ajo en un mismo bocado. El kibbeh labanieh trabaja con otra textura, la del bulgur y la carne molida, y suma el cilantro al yogur tibio”, resaltan sobre los platos que prometen sorprender mostrando el papel que puede tener el yogur en una preparación caliente.

Por otra parte, la molokhia llevan la carta hacia Egipto.

“La preparación toma su nombre de las hojas que se emplean para cocinarla y pone un ingrediente vegetal en el centro de un menú donde la parrilla tiene un lugar destacado”, destacan sobre las incorporaciones que remiten al Líbano, Levante, hasta otras regiones del Mediterráneo oriental.

El hummus cambia de plato

Una de las apuestas más singulares de la renovación tiene un nombre directo en el menú, Lira Pasta with Hummus. “La casa aprovecha la cremosidad del hummus para incorporarlo a la pasta. De este modo el ingrediente que muchos piden al comienzo de la comida, como parte de una selección de mezze, pasa a definir un plato propio”.

Finalmente, la selección de pescados y mariscos también crece con el salmón con zaatar y los langostinos gigantes a la parrilla. “Para quienes ya conocen Lira Beirut Eatery, la evolución se podrá apreciar al armar la mesa”, anunciaron.

Lira House está ubicado en 2000 NW 2nd Ave, en Wynwood. Si desea saber más acerca del restaurante, visite el sitio web liramiami.com y manténgase al tanto de su nueva sede a través del perfil en Instagram @liramiami.