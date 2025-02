Fanáticos de Shakira condenan chiste de Trevor Noah en los Grammy

Shakira arriba a la 67 edición de los premios Grammy, en Los Ángeles. La cantante colombiana conquistó el Grammy al mejor álbum de pop latino con "Las mujeres ya no lloran".

MIAMI.- No hay ceremonia de premiación que no abra paso a una polémica en redes sociales. Y aunque en años anteriores Trevor Noah había destacado como anfitrión de los Grammy, en la 67.ª edición del codiciado gramófono no salió ileso tras un chiste en su monólogo Shakira y Colombia.