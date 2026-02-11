miércoles 11  de  febrero 2026
MÚSICA

Shakira anuncia megashow gratuito en la playa de Rio

Shakira protagonizará el evento "Todo mundo no Rio" el 2 de mayo, que ya tuvo en las arenas de Copacabana a Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las Mujeres ya no Lloran en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira "Las Mujeres ya no Lloran" en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

AFP/ Pablo Porciuncula

RIO DE JANEIRO.- Siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga, la superestrella colombiana Shakira dará un megashow gratuito en mayo en la playa de Rio de Janeiro, confirmaron este miércoles las autoridades de la ciudad brasileña.

"Las caderas no mienten y la alcaldía de Rio confirma: Shakira en Copacabana, 2 de mayo", publicó el gobierno carioca en X, en una alusión a la exitosa canción "Hips don't lie" de la cantante.

Lee además
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
VIRAL

Shakira sufre caída durante concierto en El Salvador
La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las mujeres ya no lloran en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 20 de febrero de 2025.
FAMOSOS

Shakira celebra 49 años en medio de exitosa gira global

Shakira protagonizará el evento "Todo mundo no Rio", que ya tuvo en las arenas de Copacabana a Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

El anuncio pone fin a semanas de suspenso y rumores sobre el artista principal que traería esta edición.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, había despertado curiosidad con la publicación en redes de videos creados con inteligencia artificial que lo mostraban junto a Shakira, y también a Britney Spears, Bono, Beyoncé, Justin Bieber o Rihanna.

Eventos de este tipo en la playa de Copacabana suelen atraer a millones de espectadores frente a un palco al aire libre por el que ya pasaron artistas como los Rolling Stones, Stevie Wonder y Rod Stewart.

Según la agencia municipal Riotur, 2,1 millones de personas asistieron al concierto de Lady Gaga y 1,6 millones al de Madonna.

Shakira, de 49 años, ha actuado varias veces en Brasil, la última de ellas en 2025 durante su gira mundial "Las mujeres ya no lloran".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny renueva contrato con Rimas Publishing

Rosalía revela decepción que la ayudó a superar a un ex

Difunden imágenes vinculadas a desaparición de la madre de Savannah Guthrie

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de difamación de demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 
MENOS TRÁMITE

Florida impulsa reforma para agilizar papeleo de las pequeñas herencias

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, aborda el tema de las empresas con vínculos con el régimen de la Habana. 
LUZ Y TAQUÍGRAFO

Dariel Fernández lanza página de transparencia sobre negocios vinculados al régimen de Cuba en Miami-Dade

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán
Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Turistas montando en un coche en La Habana, Cuba.
CRISIS

Aerolínea venezolana suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

El hallazgo tuvo lugar hace tres años, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar.
INVESTIGACIÓN

España pide colaboración para identificar a una mujer hallada en una maleta en Benahavís