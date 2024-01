Fanáticos y famosos cuestionan nominaciones de "Barbie" al Óscar

Por su parte, la mujer que inspiró a la icónica muñeca, Barbara Handler, hija de Ruth Handler, la creadora de Barbie, se pronunció al respecto.

Según el medio TMZ, Handler asegura que fue decepcionante que Robbie y Gerwing no lograran las nominaciones. A su juicio, el trabajo de ambas fue excepcional, y señala que vio la película dos veces.

"Barbara nos dice que siente mucho que Margot y Greta no estén recibiendo el reconocimiento que se merecen. Siente que ambas deberían ser recompensadas por su trabajo en la película porque es realmente fantástico. Francamente, hay muchos que están de acuerdo, objetivamente, Barbie estaba bien hecha", reseña TMZ.

Asimismo, agregó que su madre estaría orgullosa y feliz de que la película haya sido nominada al galardón mayor; al tiempo que lamenta que no pueda vivir para ver cómo ha trascendido su legado.

Reacciones

Otros miembros del elenco sí lograron figurar: América Ferrara, quien conquista su primera nominación como actriz de reparto gracias al impactante monólogo sobre los retos de ser mujer ante una sociedad que nada la satisface; y Ryan Gosling como actor de reparto por su característica encarnación de Ken.

Aunque Ferrara celebró este hito en su carrera y cómo representante de la comunidad latina, también se pronunció ante el desaire de la Academia. "Me decepcionó increíblemente que no estuvieran nominadas", dijo a la revista Variety.

"Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista", resaltó.

Sobre Margot, la actriz señaló que Robbie logró algo increíble en pantalla. "Margot es una maga como actriz frente a la pantalla y fue uno de los honores de mi carrera poder presenciarla realizar la increíble actuación que realizó. Ella aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, ella es una maestra".

Igualmente, Gosling se sintió honrado por la nominación, pero rompió el silencio al respecto y aseveró que Barbie no sería Barbie sin Greta ni Margot.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwing y Margot Robbie, las dos personas más responsables de este filme histórico y mundialmente celebrada. Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", dijo en un comunicado.

En este sentido, los fanáticos de la película también hicieron pública su opinión en rede sociales, cuestionando a la Academia y enfatizando que el mensaje el gran mensaje de la película fue ignorado por los Óscar.

"Vivimos en un mundo donde nominan a Ryan Gosling por Barbie y no a Margot Robbie siendo Barbie una película de mujeres (...) la película tenía razón", "Me están diciendo que a Ryan Gosling le dieron una nominación a un premio Óscar por ser Ken en Barbie. Y a Margot Robbie que es literalmente Barbie no le dieron nada. Ni a la directora Greta Gerwig. El jurado literalmente probó el punto de la película. Parece broma", son algunos de los comentarios que rechazan lo sucedido.