Fanny Lu regresa a la música con "La mujer que soy"

Fanny Lu-2-cortesía.png Fanny Lu regresa a la música con el lanzamiento del tema "La mujer que soy". Cortesía/11:11 Public Relations

“Siento gran emoción de presentar el primer sencillo de mi nueva producción. Una celebración a la mujer en la que me he convertido gracias a los años de vida transcurridos. Es una sensación hermosa volver a producir un álbum completo, presentar una propuesta y mi mensaje en una producción completa, como hace años, como tanto lo he extrañado. Este primer sencillo es un abrebocas del sonido y los mensajes que salen de mi corazón tras 20 años de carrera", expresó Fanny Lu en un comunicado.

La mujer que soy también simboliza el reencuentro de la colombiana con el compositor y productor musical José Gaviria, con quien trabajó en los inicios de su carrera y juntos definieron el sonido que la consolidó como una de las voces más representativas del Tropipop. Este talentoso dúo colabora nuevamente después de 15 años, reafirmando la magia que caracterizó sus primeros éxitos.

"La vida nos dio la oportunidad de volver a trabajar juntos. Para los dos, el proyecto Fanny Lu ha sido de gran impacto. Poder no solo revivir esa química de trabajo y amistad, sino además poder darle al proceso una ilusión enorme con una energía madura y llena de ideas, es fantástico y lo hemos sentido con las canciones que estamos haciendo", dijo Jose Gaviria.

Cabe destacar que Gaviria, productor de este nuevo álbum, fue clave en el desarrollo de Lágrimas cálidas, el disco debut de Fanny Lu lanzado hace más de dos décadas, donde escribió éxitos como No te pido flores, Y si te digo y Te arrepentirás. Esta producción discográfica no solo impulsó la carrera de la cantante, sino también cimentó un estilo musical único que la destacó como pionera en su género. Más adelante en el disco Dos, aparecería Tu no eres para mi, una de las también canciones insignia de la artista, quien participa esta vez como compositora, al lado de Gaviria y Andrés Múnera.

Ahora, en La mujer que soy se puede apreciar la esencia del pop con elementos tropicales que hizo famosa a Fanny Lu, fusionada con nuevos sonidos que demuestran su crecimiento como artista. El sonido inconfundible del banjo y mandolina, además de las guitarras, aportan una textura country que complementa el estilo característico de la cantante, creando una propuesta fresca, sofisticada y fuerte.

"Este sencillo, compuesto por Gaviria, Fanny Lu y El Jefe (co-productor que los acompaña en este proceso), es solo el comienzo de lo que promete ser un álbum memorable. Fanny Lu está lista para reconectar con sus raíces y, al mismo tiempo, mostrar la evolución que ha vivido en estos años, tanto en lo personal como profesional", aseguró el equipo de la cantante.