miércoles 1  de  julio 2026
SUCESOS

FBI descarta notas sobre paradero de madre de la presentadora de "Today"

El director del FBI, Kash Patel, se negó a hacer comentarios en una conferencia de prensa tras la filtración de los detalles

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

AFP Drew Angerer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un vocero del FBI informó que las tres notas de rescate que se han recibido sobre el caso de Nancy Guthrie han sido declaradas falsas. Según informó a Reuters, se trata de dos mensajes de rescate recibidas en febrero, poco después de la desaparición de la mujer, así como una donde se revelaba la presunta identidad de los captores.

Según el funcionario, se determinó que las dos primeras notas de rescate provenían del mismo remitente: la primera, que fue dirigida a TMZ, exigía millones de dólares en criptomonedas; mientras que la segunda nota afirmaba que Nancy, madre de la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, había fallecido poco después de su secuestro.

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Sobre la primera nota, el FBI depositó una cantidad menor de criptomoneda en la cuenta, pero nunca fue tocada, lo que les llevó a concluir que la cuenta era falsa, informó Reuters.

Sobre la tercera misiva, el agente no dijo a la agencia cómo se llegó a la conclusión de que la misma era falsa.

Trabajo del FBI

La agencia de noticias señaló que el vocero no se identificó. No obstante, el director del FBI, Kash Patel, se negó a hacer comentarios en una conferencia de prensa, alegando que la investigación es dirigida por las autoridades estatales y que el FBI solo presta su apoyo.

Nancy, de 84 años, fue secuestrada en su casa en Tucson, Arizona, la madrugada del 1 de febrero. Desde entonces, las autoridades mantienen una investigación en curso, pero no se ha identificado a ningún sospechoso oficial.

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