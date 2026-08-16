Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían firmado un acuerdo prenupcial

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en una fotografía que la influencer publicó en Instagram.

MIAMI.- A pocos días de que trascendiera en los medios la noticia de que habían contraído matrimonio, ahora Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vuelven a dar de qué hablar.

Y es que al parecer los recién casados habrían firmado un contrato prenupcial que contempla la división de bienes y la conservación de sus apellidos de solteros.

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La famosa pareja firmó el acuerdo prenupcial en una notaría de Lisboa el 10 de agosto, apenas un día antes de su boda privada en Cascais, Portugal, según reveló Jornal de Notícias.

En virtud del acuerdo, cada una de las partes conserva la plena propiedad de los bienes individuales que poseía o adquirió tanto antes como después de contraer matrimonio. Cualquier nuevo bien adquirido conjuntamente pasaría a ser propiedad compartida.

Los documentos también indican que la pareja no cambió sus apellidos tras contraer matrimonio. Mantendrán su residencia en Arabia Saudita, donde viven desde que Ronaldo se unió al Al-Nassr en 2022.

Asimismo, el medio portugués informó que la boda tuvo lugar a las 1:30 de la tarde en la casa de la pareja en Cascais, en compañía de sus hijos.

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La lista de invitados incluyó a amigos cercanos y familiares, como Miguel José —amigo íntimo y excompañero de equipo de Ronaldo en el Sporting de Lisboa—, Ivana —hermana de Georgina Rodríguez— y José y Mónica —amigos cercanos de Rodríguez vinculados al sector de la joyería.

Por otro lado, Ronaldo ya retomó los entrenamientos con el Al-Nassr para preparar la nueva temporada de la Saudi Pro League. En días recientes, llamó la atención en el campo de entrenamiento al estrenar un corte de pelo muy corto y una coloración rubio rojizo, según el Daily Mail.

Su esposa continúa enfocada en proyectos empresariales a la vez que cuida de sus hijos. Recientemente, ha publicado contenido en Instagram para promocionar la marca de moda que fundó.

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Ronaldo, de 41 años, es uno de los deportistas más famosos del mundo. Este año encabezó la lista de los atletas mejor pagados del mundo, con un patrimonio estimado en aproximadamente 1200 millones de dólares, según Forbes.

Rodríguez, de 32 años, es una exitosa influencer y empresaria argentino-española. Según Firstpost, su patrimonio se estima en más de 10 millones de dólares. La mayor parte de sus ingresos proviene de contratos de modelaje, colaboraciones publicitarias en redes sociales y apariciones en eventos de alto perfil.

Cristiano y Georgina se conocieron en 2016 en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta. Anunciaron su compromiso en agosto de 2025. Tienen cinco hijos, dos en común, Alana Martina y Bella Esmeralda; y tres de Ronaldo, Cristiano Jr., cuya madre el futbolista mantiene en el anonimato, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.