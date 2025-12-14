Fergie se reúne con The Black Eyed Peas 8 años después de dejar la banda

Captura de pantalla del video musical de My Humps de la banda estadounidense The Black Eyed Peas

MIAMI.- Los integrantes del grupo The Black Eyed Peas, Fergie, Taboo, will.i.am y APL.DE.AP, se reunieron ocho años después de su sonada salida del grupo para celebrar el cumpleaños de uno de sus "hitos" como banda . La cantante de Fergalicious compartió la celebración con un carrusel en Instagram .

“Una noche muy especial con mis hermanos, llena de mucho amor”, escribió la intérprete de 50 años.

En las fotos, Fergie, cuyo nombre real es Stacy Ann Ferguson, posó junto a sus compañeros con jeans acampanados, un top corto negro y una chaqueta de cuero roja.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fergie (@fergie)

Esta no es la única reunión en la que ha participado la intérprete de London Bridge, quien abandonó la banda en junio de 2017. De hecho, Fergie fue una invitada sorpresa en el concierto de Ludacris en el ONE Musicfest en Atlanta el 26 de octubre.

Durante el espectáculo, la cantante se unió al rapero para cantar su éxito de 2006, Glamorous.

Tras su memorable actuación, el rapero elogió a Fergie y le contó al público que era su primera actuación en siete años.

The Black Eyed Peas

The Black Eyed Peas se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes y comercialmente exitosas de la música pop y hip-hop de principios de los 2000.

Formada inicialmente en Los Ángeles en 1995, la banda se cimentó en torno al núcleo compuesto por will.i.am, apl.de.ap y Taboo. Aunque comenzaron con un sonido más cercano al hip-hop alternativo, su trayectoria experimentó un cambio radical y un ascenso masivo tras la incorporación de Fergie como vocalista.

La cantante se convirtió en una de las caras más reconocidas de la banda. Álbumes como Elephunk (2003) y Monkey Business (2005) generaron hits como Where Is the Love?, Hey Mama y My Humps.

Su mayor éxito comercial llegó con el álbum The E.N.D. (2009), que incluyó icónicos sencillos como Boom Boom Pow y I Gotta Feeling.