miércoles 14  de  octubre 2026
LETRAS

Fernando Pinilla presenta el libro "Crónica de un fracaso revolucionario"

El libro Crónica de un fracaso revolucionario es un compendio de caricaturas mordaces y está acompañado de un prólogo y prefacios que dan contexto a sus páginas

El caricaturista y escritor venezolano Fernando Pinilla presenta Crónica de un fracaso revolucionario.

El caricaturista y escritor venezolano Fernando Pinilla presenta "Crónica de un fracaso revolucionario".

Cortesía/Fernando Pinilla
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El caricaturista venezolano Fernando Pinilla presenta Crónica de un fracaso revolucionario, un libro en el que documenta y analiza, a través de sus icónicas viñetas e ilustraciones, el colapso social, económico y político de Venezuela bajo durante los últimos cuatro años de Nicolás Maduro en el mando.

El libro es un testimonio visual de los eventos más destacables de la crisis que ha sacudido al país desde el año 2022 hasta el presente.

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En una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS —medio en el cual también publica sus caricaturas—, el artista expone que la idea del libro no es reciente, pero tuvo que mantenerla en pausa durante un tiempo, sobre todo luego de los acontecimientos suscitados tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Ya había pasado cuatro años desde el primer libro recopilatorio sobre Venezuela, Pinilla Ilustrado, imagina cuánta agua ha corrido y cuántas cosas han pasado, de ahí que además sea tan denso", comentó. "Era un sueño que había pausado porque luego del #28J, no era fácil desde Venezuela hacer caricaturas y menos publicar un libro de este corte".

Sin embargo, un acontecimiento histórico —y sorpresivo en la historia de la nación— hizo que finalmente la iniciativa dejara de estar en su mente y comenzara a trabajar en ella. Logrando que en un tiempo récord el libro fuera un hecho.

"La idea surgió el 4 de enero", confesó riendo. "El deseo estaba, como te digo, desde hace mucho tiempo. Era necesaria esta recopilación de nuestra historia gráfica".

Si bien Crónica de un fracaso revolucionario es un compendio de caricaturas mordaces —elaboradas durante los períodos más álgidos de la censura y persecución política en Venezuela—, está acompañada de un prólogo y prefacios que dan contexto a sus páginas, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con la historia del país.

"El libro tiene prefacios en los capítulos de un gran amigo y excelente periodista, docente universitario venezolano, Daniel Murolo, editor del medio de comunicación digital El Tequeño, además cuenta con prólogo del gran humorista Laureano Márquez y unas sencillas palabras mías al inicio".

Nuevo capítulo

Tras la intervención militar ejecutada el 3 de enero bajos las fuerzas estadounidenses, la cual terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Venezuela escribe un nuevo capítulo en su historia.

Esto ha permitido que Pinilla considerara que era el momento perfecto para dejar plasmado su testimonio visual de denuncias como el deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación y los servicios públicos, así como también las violaciones a los derechos humanos y las restricciones a la libertad de prensa y de expresión.

"Para mi es importante, es un testimonio gráfico de lo que hemos vivido, en tiempos de censura, en que no hay periódicos en Venezuela es una muestra de una lucha por no dejar morir un género periodístico que la revolución silenció prácticamente y somos pocos los que seguimos haciéndolo en medios, y en mi caso desde dentro de la boca del lobo".

En este sentido, reflexiona sobre la importancia de las redes sociales en contextos políticos y sociales como los que viven países como Venezuela y Cuba, donde en medio de las persecuciones y cierres de medios críticos contra el régimen, estas plataformas se han vuelto una herramienta indispensable para exponer la realidad del país.

"Evidentemente las redes sociales, no cabe duda que ha sido nuestra plataforma para masificar el trabajo hecho en prensa y no dejarlo morir, como dije anteriormente".

Pese a los pasos que ha dado Venezuela en la restauración de la democracia, Fernando Pinilla reconoce que por ahora Crónica de un fracaso revolucionario no puede llegar tan fácil a las librerías del país como otros libros.

"Por ahora estará solamente disponible en Amazon para el mundo, directamente conmigo en Venezuela y luego veremos, el panorama venezolano es complejo. Muchos me han animado además a bautizarlo en Caracas, Pinilla Ilustrado lo presentamos en París y bautizamos en Madrid por obvias razones de miedo; pero este sería genial hacerlo acá, pero va a depender de cómo siga el contexto de la censura en el país, aún tenemos miedo de exponerse de más".

- ¿Qué esperas de la receptividad de tus seguidores e incluso de quienes quizá rechazan tu trabajo por tu postura política?

Yo tomo ambas posturas como parte de este trabajo, no me incomoda la crítica siempre en el marco del respeto. Estoy seguro que como los libros anteriores, el apoyo va a ser total; los detractores se conformarán con decir cualquier comentario y ver cómo Crónica de un fracaso revolucionario nos refresca un poco nuestra propia historia, desnuda las miserias del régimen y sus aliados y sirve de memoria gráfica para recordar qué no se debe permitir en el país luego de la transición.

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