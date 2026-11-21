MIAMI.— El caricaturista, escritor y humorista gráfico venezolano Fernando Pinilla vuelve a retratar las contradicciones y el fracaso del proyecto "revolucionario" en Venezuela con la publicación de su segundo libro, "Crónica de un fracaso revolucionario", una obra que reúne más de 200 caricaturas políticas publicadas entre 2022 y la actualidad en medios como El Nacional y Diario Las Américas.

La nueva obra constituye la continuación del libro titulado Pinilla ilustrado, publicado en 2022, que recopiló alrededor de 170 caricaturas. Según explicó el autor durante una entrevista en el programa de Jessica Vallenilla, esta segunda entrega era necesaria para documentar los acontecimientos políticos y sociales de los últimos años, principalmente el hecho del 3 de enero.

"Era necesaria esta segunda entrega. Reúne muchísimas caricaturas y nos narra todo lo que aconteció desde 2022 hasta acá. Si no fuera por el 3 de enero, el libro no sería una realidad", comentó Pinilla.

El autor se refiere a la operación militar realizada por comandos de Estados Unidos que sacó del poder al hoy depuesto dictador Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. Ambos permanecen detenidos en una prisión en Nueva York a la espera de juicio por narcoterrorismo, que se llevará a cabo a partir del 1 de junio de 2027.

Presentación en Venezuela

El caricaturista también manifestó su deseo de presentar la obra en Venezuela. Su primer libro fue presentado en España y, aunque reconoce que existen temores debido a las circunstancias políticas que todavía existen en el país, aseguró que ese sigue siendo su propósito.

Ganador del Premio Pedro León Zapata en 2014 y del Gold Award de la NAHP en 2019, Pinilla da continuidad a su trabajo de registro de la realidad venezolana a través del humor gráfico. Su vasta experiencia y su permanencia en Venezuela le han permitido abordar, desde una perspectiva cercana, los acontecimientos que se han desarrollado en el país y que plasma en sus ilustraciones.

Pinilla reveló que el prólogo de su libro está a cargo del politólogo e historiador del humor Laureano Márquez, quien define la obra como un testimonio gráfico de lo resistido y una señal de que, mientras quede risa, el poder no habrá vencido del todo. Márquez destaca que el trabajo de Pinilla aborda sin rodeos la censura, las violaciones de los derechos humanos, la situación de los presos políticos y el colapso institucional.

Por su parte, el periodista Daniel Murolo, editor del medio digital El Tequeño, aporta textos introductorios sobre la precariedad de los servicios públicos, el éxodo y el exilio forzado, los ataques contra la libertad de prensa y el devenir político nacional.

A través de sus páginas, Pinilla expone las contradicciones de la realidad venezolana y rinde homenaje a la resistencia cotidiana de sus ciudadanos.

"Este libro es solo mi crónica personal desde los medios y las redes sociales, aliados del ciudadano en muchos momentos de esta lucha. Pero acá seguimos como país e individuos, aprendiendo a actuar y a sobrevivir los días más oscuros de nuestra historia reciente, siempre mirando hacia la luz al final del túnel", aseguró Pinilla.

Añadió el autor de la obra que la "Crónica de un fracaso revolucionario" busca contribuir a preservar la memoria colectiva y dejar constancia de la evolución política y social de Venezuela en los últimos años. La obra ya está disponible en formato impreso a través de Amazon.

FERNANDO PINILLA DESNUDA EL FRACASO REVOLUCIONARIO



El caricaturista e ilustrador @FMPinilla presenta su nuevo libro con el objetivo de denunciar al régimen y fortalecer la memoria histórica del país



"Crónica de un fracaso revolucionario" compila más de 200 caricaturas y está… pic.twitter.com/oYkLRNQgmk — Jessica Vallenilla (@la_katuar) November 6, 2026

FUENTE: Con información de El Nacional