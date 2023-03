Festival de Cine de Miami: Cartelera del martes 7 de marzo

Patria y Vida: The Power of Music

Sinopsis: La canción de hip-hop se convierte en el ritmo de personas reprimidas. El filme muestra una poderosa historia sobre seis raperos afrodescendientes que reescribieron la historia de Cuba y desencadenaron una batalla lírica por los Derechos Humanos. Un documental inspirador sobre la música como transformador social. El éxito mundial está prohibido en Cuba y uno de sus raperos está en prisión solo por ser parte de la canción porque el 11 de julio de 2021 Patria y Vida fue el grito más fuerte de la multitud.

Escrita y dirigida por: Beatriz Luengo y Nerea Crespo.

Hora: 6:45 p.m.

Valeria Is Getting Married

Sinopsis: Contra las expectativas, dos hermanas deben tomar cada una una decisión por sí mismas. Valeria, una joven ucraniana, llega a Israel para encontrarse con su futuro esposo, para un matrimonio arreglado negociado en línea. Ella se une a Christina, quien ha estado viviendo en Israel por algún tiempo y conoció a su propio esposo a través de un arreglo similar. Christina está feliz con su nueva vida y quiere lo mismo para su hermana, pero con el transcurso del día comienzan a aparecer las dudas.

Escrita y dirigida por: Michal Vinik.

Elenco: Lena Fraifeld, Dasha Tvoronovich y Yaakov Daniel Zada.

Hora: 7:00 p.m.

Bebo

Sinopsis: Bebo es un documental sobre el gran músico cubano Bebo Valdés, que repasa su vida a través de sus hijos, nietos y allegados, y el propio Bebo Valdés desde su única entrevista televisiva en Suecia, en 2005, una vida llena de obstáculos, pero sobre todo de compromiso con música.

Escrita y dirigida por: Julio Antonio Bacalao y Ricardo Bacallao.

Hora: 7:00 p.m.

The Beasts

Sinopsis: Antoine y Olga son un matrimonio francés que se instaló hace mucho tiempo en un pueblo del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, cultivan sus hortalizas y rehabilitan casas abandonadas, aunque su convivencia con los lugareños no es todo lo idílica que desean. Su negativa a implantar un parque eólico acentuará las desavenencias con los vecinos, especialmente con los hermanos Xan y Lorenzo, llevando la convivencia a una situación de no retorno.

Escrita y dirigida por: Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña.

Elenco: Denis Menochet, Marina Foïs y Luis Horowitz.

Hora: 7:15 p.m.

Mamacruz

Sinopsis: Cruz es una abuela que lleva años, décadas en realidad, sin tener un orgasmo. Devota a la religión, no era algo que ella considerara especialmente importante, o en lo que hubiera pensado mucho... hasta que, un día, mientras navega por internet, vuelve a sentir esos deseos y sensaciones que creía que eran hace mucho. Ahora se enfrenta a un dilema: ¿cómo equilibrar sus creencias religiosas con este nuevo despertar sexual y sensual que de repente ha vuelto a su vida?.

Escrita y dirigida por: Patricia Ortega.

Elenco: Kiti Manver.

Hora: 7:30 p.m.

Golden Years

Sinopsis: Una pareja de jubilados se prepara para disfrutar de su vida de pensionistas en un viaje en crucero por el Mediterráneo. Los cónyuges terminan emprendiendo viajes separados de autodescubrimiento y encontrando formas inesperadas de cómo pasar sus años dorados.

Escrita y dirigida por: Petra Biondina Volpe y Barbara Kulcsar.

Elenco: Isabelle Barth, Gundi Ellert y Davide Gagliardi.

Hora: 9:30 p.m.

How to Blow Up a Pipeline

Sinopsis: Un grupo de jóvenes activistas ambientales ejecutan una audaz misión para sabotear un oleoducto, en el tenso y oportuno thriller de Daniel Goldhaber que es en parte un atraco de alto riesgo, en parte una exploración radical de la crisis climática. Basado en el controvertido libro de Andreas Malm.

Escrita y dirigida por: Ariela Barer, Jordan Sjol y Daniel Goldhaber.

Elenco: Ariela Barer, Kristine Froseth y Lukas Gage.

Hora: 9:30 p.m.

The Padilla Affair

Sinopsis: En 1971, el poeta Heberto Padilla es encarcelado por la dictadura de Cuba. Se monta un espectáculo público de autoculpabilización, donde se declara agente contrarrevolucionario y señala como tal a muchos amigos, incluso a su esposa. Por primera vez, la película de autocrítica de Padilla está disponible para el público. Un documental sorprendente que abre una ventana al pasado y ofrece información sobre la crisis actual de Cuba.

Escrita y dirigida por: Pavel Giroud.

Hora: 9:30 p.m.

Cortometrajes

Salman Toor's Emerald Green

Escrito y dirigido por: Adam Golfer.

Hora: 7:00 p.m.

And Then I Was Here

Escrito y dirigido por: Alex Stergiou.

Hora: 7:00 p.m.

We are here

Escrito y dirigido por: Constanza Castro, Doménica Castro y Salvador Pérez García.

Hora: 7:00 p.m.

Free To Care

Escrito y dirigido por: Chris Temple y Owen Dubeck.

Hora: 7:00 p.m.

Betsy & Irv

Escrito y dirigido por: Tom Junod, Paula Lavigne y Nicole Noren.

Hora: 7:00 p.m.

The Miami Vice Incident

Escrito y dirigido por: Tim Kirk.

Hora: 7:00 p.m.

