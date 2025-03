Festival de Cine de Miami devela programación 2025

MIAMI.- El Festival de Cine de Miami, de Miami Dade College (MDC) anunció su alineación para la próximo edición, que tendrá lugar del 3 al 13 de abril de 2025 . El Festival abrirá con Meet the Barbarians, con la presencia de la directora Julie Delpy el jueves 3 de abril, donde recibirá el Premio al Impacto. El encuentro se clausurará con On Swift Horses, dirigida por Daniel Minahan, el sábado 12 de abril.

Entre los programas más destacados, figuran las proyecciones de los estudios de Amazon MGM, Another Simple Favor, The Salt Path, protagonizada por Jason Isaacs y Gillian Anderson; Know Me - The Untold Miami Bath Salts Phenomenon, del director Edison Jean (rodada en Miami); y The Wedding Banquet, protagonizada por Bowen Yang y Lily Gladstone.

"La programación de este año presenta una cautivadora mezcla de narrativas convincentes, documentales imprescindibles y cortometrajes innovadores, ofreciendo una selección excepcional a nuestra comunidad local", dijo en un comunicado James Woolley, director ejecutivo. "El Festival de Cine de Miami está encantado de volver a invitar al público a otro año lleno de proyecciones inolvidables y debates que invitan a la reflexión".

"Estamos absolutamente encantados de traer a Miami esta excepcional colección de películas diversas y cautivadoras", agregó Lauren Cohen, directora de programación. "Como uno de nuestros mayores festivales hasta la fecha, con películas de 45 países y 35 estrenos mundiales, este festival es verdaderamente un testimonio del increíble talento global. No podemos esperar para compartir estas películas innovadoras con nuestro público y celebrar las voces y las historias que darán forma al futuro del cine".

Homenajes destacados

El Festival de Cine de Miami se enorgullece de reconocer a los siguientes galardonados:

Paul Feig recibirá el Precious Gem Award en una proyección especial de su última película, Another Simple Favor, seguida de una grabación en directo del podcast Happy Sad Confused, presentado por Josh Horowitz. Feig es conocido por Freaks and Geeks, Bridesmaids, The Heat, Spy y A Simple Favor.

recibirá el Precious Gem Award en una proyección especial de su última película, Another Simple Favor, seguida de una grabación en directo del podcast Happy Sad Confused, presentado por Josh Horowitz. Feig es conocido por Freaks and Geeks, Bridesmaids, The Heat, Spy y A Simple Favor. Mark Duplass recibirá el Impact Award tras la proyección de su programa Good American Family. Duplass es conocido por Bombshell, The Morning Show, Tully y Creep.

recibirá el Impact Award tras la proyección de su programa Good American Family. Duplass es conocido por Bombshell, The Morning Show, Tully y Creep. Roger Ross Williams recibirá el Impact Award tras la proyección de su documental 2023 Stamped from the Beginning. Programado con Miami Media and Film Market.

recibirá el Impact Award tras la proyección de su documental 2023 Stamped from the Beginning. Programado con Miami Media and Film Market. Billy Zane también recibirá el premio Art of Light tras la proyección de su última película, Waltzing with Brando. Zane es conocido sobre todo por Titanic, Regreso al futuro y Dead Calm.

también recibirá el premio Art of Light tras la proyección de su última película, Waltzing with Brando. Zane es conocido sobre todo por Titanic, Regreso al futuro y Dead Calm. Como ya se había anunciado, Melanie Lynskey recibirá el Precious Gem Award y participará en una conversación en profundidad sobre su carrera, incluida su interpretación, dos veces nominada a los Emmy, en Yellowjackets, junto con Heavenly Creatures, Don't Look Up, The Last of Us y The Tattooist of Auschwitz.

Proyecciones de aniversario

El festival acogerá cuatro proyecciones de aniversario para que el público celebre el legado duradero de estas películas. Entre ellas figuran:

Before Sunrise: proyección 30 aniversario, se celebrará el viernes 4 de abril con una presentación en persona de la estrella Julie Delpy.

proyección 30 aniversario, se celebrará el viernes 4 de abril con una presentación en persona de la estrella Julie Delpy. Center Stage: proyección del 25 aniversario de este clásico de culto de baile, que tendrá lugar el domingo 6 de abril e irá seguida de una sesión de preguntas y respuestas con la actriz principal, Amanda Schull.

proyección del 25 aniversario de este clásico de culto de baile, que tendrá lugar el domingo 6 de abril e irá seguida de una sesión de preguntas y respuestas con la actriz principal, Amanda Schull. Picnic en Hanging Rock: proyección del 50 aniversario el domingo 13 de abril en restauración 4K.

proyección del 50 aniversario el domingo 13 de abril en restauración 4K. Pride & Prejudice: 20th Anniversary Outdoor Screening el martes 8 de abril en el Vizcaya Museum and Gardens como parte de la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen. En colaboración con la Feria del Libro de Miami.

Carpa y presentaciones especiales

Another Simple Favor (Otro simple favor: Estados Unidos, dirigida por Paul Feig.

Estados Unidos, dirigida por Paul Feig. Oh, Hi!: Estados Unidos, dirigida por Sophie Brooks.

Estados Unidos, dirigida por Sophie Brooks. Two Women (Dos mujeres: Canadá, dirigida por Chloé Robichaud.

El Festival de Cine de Miami está comisariado por la directora de programación Lauren Cohen; Thom Powers, programador senior de documentales; Ivonne Cotorruelo, programadora de cine Iberoamericano; Alejandro Ríos, programador de Spotlight on Cuba; y Chris Molina, programador de cortometrajes. Las charlas están programadas con Miami Media and Film Market.

Otros patrocinadores importantes del festival son el condado de Miami-Dade, la Fundación Knight, Telemundo 51, NBC 6, Miami Downtown Development Authority, Macias Creative, Tilia Real Estate y The Historic Alfred I. Dupont Building. El hotel sede del Festival es el JW Marriott Marquis Miami. Otras empresas destacadas son Silverspot Cinema Miami, Amazon y Panavision.

La programación de Miami Beach cuenta con el apoyo de The City of Miami Beach, las películas del Spotlight on Cuba programa reciben el apoyo de ArtesMiami y las películas de Italia reciben el apoyo del Instituto Italiano di Cultura Miami.

Para conocer el programa completo del festival, ventas de boletos y más detalles, visite www.miamifilmfestival.com.