Filme de Hayao Miyazaki abre el Festival de Toronto

No se hizo ninguna promoción del filme , excepto un cartel dibujado por el propio Miyazaki, que representa una extraña criatura que se asemeja a un pájaro cuyo ojo está escondido bajo su pico.

NUEVA YORK.- Kimitachi wa dô ikiru ka (The Boy and the Heron, en su título en inglés), el primer filme en una década del maestro japonés del anime Hayao Miyazaki, inaugurará la 48ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, según anunciaron los organizadores el jueves.