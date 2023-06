Filtran declaraciones de Shakira ante corte de Barcelona

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy. Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno, no más", reza el alegato de la colombiana.

Shakira también abordó detalles románticos, como algunas acciones que hizo solo para verse con Piqué.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex (Antonio de la Rúa). Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard", aseveró.

La colombiana recordó que cuando entendió que la relación tenía futuro se vio en la encrucijada de decidir si seguía viviendo en Miami o se mudaba definitivamente a Barcelona. "No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior por amor".

Shakira también aseveró que su relación fue turbulenta, pues sus carreras no les permitían tener un equilibrio.

"Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era (la montaña rusa) Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario", comentó.

En la filtración de estas declaraciones se revela que Shakira optó por tener a su primer hijo, Milan, en Barcelona para que Gerard estuviera presente en el parto, y agregó que además fue en su etapa en la que era jurado de The Voice, por lo que tuvo que programar una cesárea.

Según sus declaraciones, entre 2011 y 2014 ella no residía de manera permanente en España, pese a tener una relación establecida con Piqué. Sostuvo que no conoce a nadie que tenga una deuda por impuestos y esté atravesando un juicio por iniciar una relación con alguien en otro país.

No obstante, la fiscalía de España solicitó que la artista fuera sentenciada a ocho años de prisión y una multa de 24 millones de dólares.

