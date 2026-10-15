jueves 15  de  octubre 2026
POLÉMICA

Fiscalía británica califica a Russell Brand de depredador sexual despiadado

La fiscal emitió sus declaraciones en presencia de Brand, quien se encontraba en la sala. Karmy-Jones describió cada uno de los abusos que el humorista cometió

El actor Russell Brand posa a su llegada para lanzar Meditación en la educación, una campaña de alcance global para enseñar meditación en la educación a 1.000.000 de jóvenes en riesgo el 2 de abril de 2013 en Los Ángeles, California.

El actor Russell Brand posa a su llegada para lanzar Meditación en la educación, una campaña de alcance global para enseñar meditación en la educación a 1.000.000 de jóvenes en riesgo el 2 de abril de 2013 en Los Ángeles, California.

AFP/Frédéric J. Brown
Por Sofía Calvo

MIAMI.- En el inicio del juicio contra el actor y comediante Russell Brand, por violación y agresión sexual, la Fiscalía británica calificó al intérprete, al momento de presentar el caso, como un depredador sexual “despiadado” que por diez años, específicamente entre 1999 y 2009, abusó de seis mujeres.

Durante la presentación al jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, la fiscal Riel Karmy-Jones señaló que Brand, quien se ha declarado inocente, agredió a las presuntas víctimas en diversos lugares como una habitación de hotel, espacios laborales, el cubículo de un baño en un bar y en su propio domicilio.

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Asimismo, alegó que el artista se vendía como una persona encantadora , pero en el fondo escondía un: "enorme apetito sexual, con una actitud infantil al esperar que todos sus deseos fueran satisfechos”.

De esta manera, solo buscaba a las mujeres para satisfacer ese fin. “Era despiadado, calculador y manipulador. Y, según la fiscalía, era un depredador sexual”, afirmó Karmy-Jones.

Testimonios

La fiscal emitió sus declaraciones en presencia de Brand, quien se encontraba en la sala. Karmy-Jones describió cada uno de los abusos que el humorista cometió.

“No cabe duda sobre cuál era la intención del señor Brand”, declaró.

En este sentido, la fiscal expuso al jurado que las mujeres no denunciaron entonces las supuestas agresiones debido a sentimientos de culpa, vergüenza y temor de ser juzgadas y responsabilizadas de los hechos.

Sin embargo, destacó que las víctimas tendrán la oportunidad de brindar sus declaraciones en el juicio. "No tengo dudas de que encontrarán convincentes sus testimonios".

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