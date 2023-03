Florence Pugh debuta como cantante en "A Good Person"

La actriz de 27 años también participó en la banda sonora del filme con las canciones The Best Part y I Hate Myself, las cuales fueron compuestas e interpretadas por ella, a través de su personaje.

"Escribí estas canciones para que mi personaje, Allison, las interpretara en la película, pero también como una forma de procesar y digerir su mentalidad y su bajo estado de ánimo. Fue increíblemente útil y duro; quería una canción que reflejara el odio que sentía por sí misma, de una forma que el público pudiera entender de verdad", dijo Pugh al medio The Guardian.

En una entrevista exclusiva que concedió a Digital Spy, la actriz también señaló que compuso las canciones al leer el guion.

"Escribí una cuando leí el guion, solo para procesar cómo esta persona podría vivir esta situación. Cómo te sentirías, qué pensarías de ti misma. Creo que era muy importante que esas canciones fueran un descubrimiento para ella. Son algo que llega a admitir estando en rehabilitación”.

Agregó que la interpretación de las piezas fue una experiencia nueva y enriquecedora.

"Pude grabarlas lejos del personaje. No en el piano chirriante de un centro de rehabilitación y sin interpretar a Allison, lo que también fue genial. Así que siento que he podido escribirlas para ella, interpretarlas como ella y después interpretarlas como yo misma. Es raro".

La banda sonora de la película se encuentra disponible en Spotify.

