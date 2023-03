Músico venezolano EN$O estrena el tema "Lealtad"

"Sin la lealtad no eres nada; puedes practicarla con alto o bajo rango, pero si no eres leal, no tienes cómo respaldar tus palabras, tus creencias, tu familia...", dijo EN$O, a través de un comunicado.

"De la mano de Holy Sound Records, su sello discográfico ubicado en Colombia, EN$O llega con una lírica que engancha desde los primeros segundos; sus sonidos urbanos como el trap y el drill, conectan de inmediato y lo distinguen dentro de la extensa variedad de temas que constantemente se mueven dentro del género", destacó la producción.

Sin dejar de aplaudir sus anteriores promocionales, Capo y Bandido -este último junto a Apache-, Lealtad logra captar la atención de distintas personalidades de la escena musical y de un público que no para de escuchar y compartir sus canciones.

Embed

“La experiencia con Apache jamás me la imaginé, es una leyenda del rap y obviamente es increíble como artista y persona, colaborar con él fue una experiencia estupenda, estoy muy orgulloso de los resultados. Todo se dio gracias a mi manager Psycho… el trabajo de todos se refleja en el tema”, recordó EN$O.

Embed

Las producción del artista venezolano son una representación de lo que se vive en las calles de Latinoamérica y narra el impacto que ha tenido en su vida. Con una lírica honesta y muy apegada a sus experiencias de vida, EN$O no para de componer y producir nuevas canciones junto al productor venezolano Faker.

FUENTE: REDACCIÓN