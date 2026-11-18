La actriz británica Florence Pugh. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

Florence Pugh está respondiendo a las acusaciones de que se retocó la cara con cirugía plástica. El martes 17 de noviembre, un vídeo de Instagram compartido por la revista Evie afirmaba que las recientes apariciones de Pugh en la alfombra roja sugieren que la actriz, de 30 años, se ha sometido recientemente a alguna operación estética.

“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Hollywood parece tener cierta aversión a los rasgos más suaves”, comienza el video mientras muestra fotos comparativas del rostro de Pugh. “Lo que se busca ahora en la industria del entretenimiento y del modelaje es este aspecto esculpido y definido. Mucha gente señala que Florence Pugh solía tener mejillas llenas y hermosas que hacían que su rostro fuera inconfundible”.

Continúa diciendo: “Ahora que su mandíbula está más definida, su barbilla más puntiaguda y su mandíbula más afilada, es comprensible que la gente se pregunte si se ha hecho algún retoque estético”.

Pugh apareció en los comentarios para responder a las acusaciones, escribiendo: "Chicos. Cumplí 30 años. Soy mujer. Los cuerpos y las caras cambian. No es para tanto, lo que me preocupa es que la gente no pueda distinguir entre el envejecimiento y la cirugía. Lamentablemente, la juventud no dura para siempre".

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Anteriormente, Pugh se había manifestado en contra de los estándares de belleza en Hollywood .En 2024, la estrella de Dune habló con The Times sobre cómo se trata a las mujeres jóvenes que están en el ojo público.

"Hay límites muy definidos que las mujeres debemos respetar, de lo contrario nos tachan de divas, exigentes y problemáticas. Y no quiero encajar en los estereotipos que otros crean", explicó. "Es realmente agotador para una mujer joven estar en esta industria, y en otras también. Pero siempre me han animado a alzar la voz".

La estrella recordó haber sentido que no estaba representada en la industria desde sus inicios y, por eso, le encanta desafiar las expectativas del público sobre la apariencia de las mujeres.

"Recuerdo titulares espantosos sobre cómo Keira Knightley ya no está delgada, o ver cómo destrozaban a las mujeres a pesar de ser talentosas y bellas", dijo Pugh. "Lo único de lo que la gente quiere hablar es de tonterías sobre su apariencia. Así que no me importó seguir esas reglas. Siempre me ha encantado desafiar ideas que no me gustan".