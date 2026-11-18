Rita Ferro asiste a la 34.ª edición de los Premios del Salón de la Fama de la Radiodifusión y el Cable en el Ziegfeld Ballroom el 29 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Rita Ferro , quien encabeza el área global de publicidad en The Walt Disney Company, fue galardonada con el Premio al Legado de Excelencia en la segunda entrega de Latina Powerhouse, evento organizado por ¡Hola! Américas el 2 de noviembre en Miami.

Esta distinción destacó la carrera de Ferro y sus contribuciones a la industria internacional de los medios. Junto con la ejecutiva de Disney, la noche rindió tributo a otras figuras e instituciones por su influencia en los sectores cultural y empresarial.

Al frente de la presidencia de publicidad global de Disney, Ferro desempeña un papel clave en una corporación cuya pauta ya trasciende la pantalla tradicional, pues gestiona un portafolio que integra a ABC, ESPN, Disney+, Hulu, FX, National Geographic y otros activos de noticias, deportes y entretenimiento.

Durante 2026, su liderazgo marcó un nuevo hito al lograr que Disney agotara la totalidad del espacio publicitario del Super Bowl LXI, programado para 2027, mediante acuerdos con 58 marcas pertenecientes a 34 sectores comerciales.

Bajo su conducción, la diversidad de contenidos del conglomerado se ha articulado en una oferta comercial unificada que enlaza televisión convencional, transmisiones deportivas en vivo y entornos digitales. A ello se suma su perfil como ejecutiva cubanoestadounidense que supo capitalizar su dominio bicultural y bilingüe para abrirse paso mucho antes de alcanzar la cúpula del sector publicitario.

Una reconocida trayectoria

Rita Ferro creció en Miami como hija de inmigrantes cubanos. Se formó en Florida International University (FIU), donde obtuvo una licenciatura en publicidad y más tarde una maestría en negocios internacionales.

Su entrada al negocio de los medios ocurrió en 1993, cuando se sumó al equipo del naciente MTV Latinoamérica. El proyecto representaba una apuesta por desarrollar una audiencia juvenil en español para un formato televisivo que ya había demostrado su capacidad de influencia en Estados Unidos, pero que todavía tenía que encontrar su identidad comercial y cultural en la región.

Luego, en 1997, se unió al equipo de ESPN International. Allí asumió responsabilidades comerciales vinculadas con distintos mercados latinoamericanos, incluidos Argentina, México y Brasil, además de Miami.

Ferro trabajó en varias áreas de Disney enfocadas en la comercialización de contenidos familiares, infantiles y de entretenimiento. En junio de 2010 fue designada vicepresidenta ejecutiva de Disney Media Sales and Marketing para Disney Channels Worldwide, desde donde supervisó estrategias comerciales y de promoción para marcas como Disney Channel, Disney XD y Playhouse Disney.

Su recorrido profesional también sumó responsabilidades en Disneymedia+, la división comercial que reunía diferentes plataformas y soluciones publicitarias de la compañía.

Posteriormente, en septiembre de 2018, Disney la nombró presidenta de Disney|ABC Advertising Sales and Marketing, ampliando sus responsabilidades para incluir la comercialización publicitaria de ABC y ESPN, junto con las propiedades digitales y televisivas que formaban parte de ese negocio.

La carrera de Ferro suma diversos reconocimientos de organizaciones ligadas a la publicidad, la televisión y la representación de profesionales latinos en Estados Unidos.

En 2019 ganó el Premio Frank Stanton a la Excelencia en la Comunicación, entregado por el Center for Communication, siendo la primera mujer latina en recibirlo, según indicó la propia ejecutiva al aceptar el premio. Esta distinción lleva el nombre de Frank Stanton, antiguo presidente de CBS, y premia aportes destacados a la comunicación y los medios.

Su trabajo también ha sido destacado por publicaciones especializadas. En 2017 figuró en la lista Women in Entertainment Power 100 de The Hollywood Reporter y, un año más tarde, ingresó en Power of Women New York Impact de Variety. Además, La Imagen Foundation la incluyó durante seis años seguidos, entre 2012 y 2017, entre los latinos más influyentes.

En septiembre de 2026 se sumó al Broadcasting+Cable Hall of Fame, galardón que distingue a figuras clave en la evolución de la televisión, el cable y el streaming, cuya ceremonia anual tuvo lugar el 29 de septiembre en Nueva York.