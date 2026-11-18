Terri Lyne Carrington posa para un retrato el 19 de enero de 2021 en Woburn, Massachussets. La galardonada con tres Grammy está nominada a mejor álbum de jazz instrumental, un premio que ganó en 2014 y hasta ahora la mantiene como la única mujer en conseguirlo en los 63 años de historia de los premios.

La baterista, educadora y activista Terri Lyne Carrington ha recibido su novena nominación a los premios Grammy , en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Alternativo por "Trip the Night Fantastic", lanzado el 31 de julio de 2026 por Candid Records.

Esta es la segunda nominación de Carrington con su aclamado colectivo Social Science, tras el álbum debut del grupo, "Waiting Game" (2019), también nominado al Grammy.

El álbum aborda el cambio climático, la inmigración, la justicia de género, el empoderamiento de las mujeres, la construcción de comunidad y los derechos de los animales, y cuenta con la participación de los vocalistas Ledisi, Arooj Aftab, Michael Mayo, Miki Howard, Fatoumata Diawara, Debo Ray, Christie Dashiell, Lizz Wright, Vuyo Sotashe, Safa, Imani Rousselle e Ian Michael; los instrumentistas Brandee Younger, Marc Ribot, Larry Goldings, Rashaan Carter, Simon Moullier, Riley G y Brenda Navarrete; los presentadores Nappy Nina, Kokayi, Kassa Overall y Khemist; y los artistas de spoken word J. Ivy, aja monet, Tarriona "Tank" Ball y Moor Mother.

Entre los temas más destacados se encuentran "Children's Song", con Christie Dashiell y Lizz Wright; "Abolition Song", con Angela Y. Davis, Kassa Overall y Debo Ray; y "Solidarity Song", con Miki Howard y Larry Goldings.

"Nos propusimos crear un álbum de música bailable, música para hacerte mover. El título es un juego de palabras derivado de la frase 'Trip the Light Fantastic'... Cambiamos la palabra 'luz' por 'noche' para hacer referencia a la oscuridad que se enfrenta en tiempos difíciles. Si bien el álbum puede inspirar a bailar, lo más importante es que esperamos que inspire a cuidarnos más los unos a los otros", explicó la artista.

La 69.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027. La próxima ceremonia marca un hito histórico para la organización, ya que serán la primera ceremonia que se transmitirá por ABC desde 1972, inaugurando una nueva era para la noche más celebrada de la música.