La editorial venezolana Ediciones Ekaré recibirá el próximo 30 de noviembre el Homenaje al Mérito Editorial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Según un comunicado oficial, se otorga el reconocimiento “por ser un referente en el mercado editorial infantil en Iberoamérica, así como por mantener una reconocida labor de promoción de la lectura durante casi medio siglo y haber construido una sólida trayectoria internacional”.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido por la FIL de Guadalajara en 1993 en honor a Arnaldo Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo XXI, con la intención de destacar la visión y el oficio de grandes editores. Entre los galardonados, figuran nombres como Beatriz de Moura, Jaume Vallcorba, María Osorio, Jorge Herralde o Antoine Gallimard.

Es la primera vez, desde su creación, que esta distinción se concede a una casa editorial. La ceremonia de homenaje se celebrará el lunes 30 de noviembre en el marco de la FIL. La recepción estará a cargo de Pablo Larraguibel, director de Ekaré Europa, en representación de Carmen Diana Dearden y Verónica Uribe.

Casi cinco décadas en el mercado editorial

Ediciones Ekaré es una editorial independiente fundada en Caracas en 1978 por Carmen Diana Dearden y Verónica Uribe, dos editoras audaces y pioneras que revolucionaron el mundo del libro ilustrado en Latinoamérica.

En 2001 Ekaré abrió oficinas en Barcelona, España. Un año después se creó Ekaré Sur en Santiago de Chile. Hoy es una de las editoriales independientes especializadas en LIJ más veteranas del mercado del libro en español, con casi cincuenta años de actividad. Muchos de sus títulos se han convertido en clásicos y pasan de generación en generación.

Inicialmente, la editorial surgió como un proyecto del Banco del Libro, asociación civil venezolana sin ánimo de lucro de reconocimiento internacional. Trabajando en programas de lectura, Dearden y Uribe advirtieron la necesidad de publicar libros innovadores, de creación propia y que reflejaran la realidad venezolana y latinoamericana, a la que hasta entonces los lectores no habían tenido acceso a través de los libros ilustrados.

Para conseguirlo, trabajaron con las escuelas de diseño de Caracas y formaron una cantera de ilustradores. Buscaron antropólogos y recopiladores de tradición oral, e hicieron trabajos de campo para lograr el delicado y responsable trasvase de las narraciones indígenas hacia el libro álbum. Aprendieron a encontrar recursos, a convencer a instituciones y empresas privadas de la calidad y necesidad de los libros, estudiaron cómo comprar derechos y buscaron los libros más audaces en otras lenguas para traducirlos al castellano.

Con su trabajo, Ekaré marcó un antes y un después en la edición infantil en español. Fueron las precursoras en la creación de un catálogo de libros álbum propios de gran calidad literaria y gráfica. La casa editorial ha publicado más de 450 libros, de los cuales dos tercios permanecen vivos en catálogo: una rareza en tiempos de sobreproducción de novedades.

Entre las obras más conocidas publicadas por Ekaré se encuentra Chamario de Eduardo Polo, heterónimo infantil del poeta Eugenio Montejo; La calle es libre, de Kurusa, con ilustraciones de Monika Doppert; misma ilustradora del poema Margarita de Rubén Darío, y Ni era vaca, ni era caballo… del escritor wayú Miguel Ángel Jusayú, Premio Nacional de Literatura. También tradujeron al castellano por primera vez nombres tan relevantes como Michael Rosen, Helen Oxenbury, Chris Van Allsburg, Satoshi Kitamura, Peggy Rathmann, Max Velthuijs y Angela Lago, entre otros.

Hoy casi todas las bibliotecas del continente americano tienen títulos de Ekaré. Desde la Biblioteca Nacional de Venezuela hasta las bibliolanchas en Chiloé, la Biblioteca Pública de Nueva York, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y muchas más, además de España, y a otros países gracias a las ventas de derechos que han llevado a sus libros originales a ser publicados en veintidós diferentes lenguas.