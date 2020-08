Florinda Meza revela por qué no tuvo hijos con Chespirito

Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", tuvo seis hijos, fruto de su primer matrimonio.

La actriz Florinda Meza aclaró que ella estaba al tanto de esa situación. En ese sentido, señaló que la vasectomía se podía revertir con una cirugía, ya que ella sí tenía deseos de tener hijos, pero que el genio detrás del éxito de El Chavo del 8 y otros exitosos personajes se negó a pasar nuevamente por el quirófano, porque no quería conflictos con sus hijos.

“Me dijo que un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría cargar con el peso de la culpa de amar menos a los otros, y si hubiera conflicto entre los hermanos, no soportaría que lastimaran, que agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración; me pidió que no lo pusiera yo en ese predicamento”, expresó Florinda Meza.

Florinda Meza aseguró que una relación como la que ella tuvo con Chespirito no era bien vista en la época en que ellos iniciaron su romance.

“Tuvimos muchos conflictos en esa época. Él me amó con el 100 por ciento que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal, pero me agradecía que yo lo aceptara de esa manera”, subrayó.