Foo Fighters planean 1er álbum tras muerte de baterista

Los rockeros dijeron en un comunicado que el próximo disco de 10 canciones But Here We Are será una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año.

El primer sencillo es Rescued e incluye la siguiente letra: “I’m just waiting to be rescued/Bring me back to life/Kings and queens and in-betweens/We all deserve the right” (Espero a que me rescaten/Tráeme de vuelta a la vida/Reyes y reinas y todo lo demás/Todos merecemos el derecho).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Foo Fighters (@foofighters)

El nuevo álbum se lanzará el 2 de junio y es producido por Greg Kurstin y Foo Fighters. Otras de las canciones que incluye son Hearing Voices, Show Me How, Nothing At All y Rest, la última de la lista.

Taylor Hawkins, quien durante 25 años fue el baterista de Foo Fighters y era el mejor amigo de su líder, Dave Grohl, falleció el 25 de marzo de 2022 en una gira de la banda por Sudamérica. El artista tenía 50 años.

Foo Fighters tenía programada una actuación en un festival en Bogotá, Colombia, el viernes en la noche. El último concierto de Hawkins fue el domingo, 20 de marzo de 2022, en otro festival en San Isidro, Argentina.

“Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", señaló la banda en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que fue enviado también por correo electrónico a reporteros. “Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos y su familia".

Vehículos de la policía, una ambulancia y fanáticos de la banda se congregaron en el exterior del hotel del norte de Bogotá donde se presumía que se alojaba el baterista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Foo Fighters (@foofighters)

FUENTE: AP