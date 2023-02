Fortuna Cubana: Un pedacito de la isla en cada estilo

Reflejando a través de sus piezas recuerdos como el aroma del café mientras se cuela, la alegría de las reuniones familiares, los tradicionales dichos cubanos, y las infaltables cafeteras, que hoy forman parte de sus colecciones Cafecito y el El buen café, Fortuna Cubana también promueve palabras y citas, otorgando un sello personal y especial a cada una de las piezas que crea.

“Es un privilegio, es decir, una fortuna, poder mostrarle al mundo lo hermosa que es mi cultura cubana. De ahí surge el nombre de la marca. Es un honor ser cubanoamericana, y celebrar nuestra historia, música, idioma, arte, creencias, y religiones. Por eso cada uno de nuestros accesorios refleja un pedacito de Cuba”, reveló la orfebre que es graduada de la Universidad de Michigan.

“Obtuve una maestría en Administración Pública y ejercí mi profesión como directora a nivel universitario por muchos años en el sur de Florida. En ese entonces conocí a muchas personas maravillosas a las cuales ayudé a lograr sus metas educativas y eso me llena de regocijo. Pero dejé mi puesto en la universidad para cuidar de mis padres cuando se me enfermaron, hasta que fallecieron, algo que volvería hacer un millón de veces más. Siempre me gustó el arte, y este proyecto que hoy impulso me permite desarrollar esa pasión, y a la vez hacer algo para honrar mi maravillosa cultura. Así que le doy gracias a Dios y a los Santos”, confesó.

Sobre sus materiales

Representando símbolos que no solo expresan de gran manera el amor por la cultura cubanoamericana, sino que, además, dan un toque especial y lleno de identidad a cualquier look, Fortuna Cubana promueve piezas que incluso pueden ser consideradas amuletos.

“Pienso que unos de los principios más importantes que puede tener un ser humano es la fe. La creencia en algo superior y en este sentido nosotros buscamos honrar esa espiritualidad”, finalizó la orfebre quien se caracteriza por usar diferentes materiales relacionadas con Cuba, como el acero inoxidable, el zinc, la plata y el baño de oro, en los cuales cada dije es personalizado, dibujado e impreso en Estados Unidos.

Si quieres conocer más de la marca y sus colecciones visite www.fortunacubana.com.