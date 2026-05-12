Jane Fonda y actriz china Gong Li inauguran edición 79 del Festival de Cannes

La actriz china Gong Li y la actriz estadounidense Jane Fonda hablan en el escenario durante la ceremonia de apertura y la proyección de la película "La Venus electrique" (El beso eléctrico) en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 12 de mayo de 2026.

CANNES.- La actriz estadounidense Jane Fonda y la intérprete china Gong Li inauguraron este martes el 79º Festival de Cannes, en una ceremonia donde el cineasta neozelandés Peter Jackson, autor de la trilogía de El señor de los anillos, recibió una Palma de Oro honorífica.

"El cine siempre fue un acto de resistencia porque contamos historias", afirmó Fonda.

"Historias que aportan empatía a los marginados, historias que nos permiten sentir más allá de las diferencias, historias que nos dejan ver que es posible un futuro alternativo", añadió esta veterana activista.

"Creo en el poder de las voces, las voces en la pantalla, las voces fuera de la pantalla y, sobre todo, las voces en la calle, especialmente ahora", insistió la actriz, crítica con el presidente estadounidense Donald Trump.

Fonda también recordó que en el Festival de Cannes "los relatos priman, la valentía de contar prima".

"Celebremos la audacia, la libertad y el enorme acto de creación", dijo antes de declarar abierta la muestra junto a Gong Li.

Homenaje

Momentos antes, Jackson recibió la Palma de Oro honorífica de las manos del actor Elijah Wood, quien dio vida al hobbit Frodo Bolsón en la trilogía de El señor de los anillos.

Tras recibir el premio y una ovación de varios minutos, el cineasta neozelandés, con múltiples Óscars a sus espaldas, agradeció esta "inesperada sorpresa, milagrosa".

"Nunca imaginé que ganaría una Palma de Oro honorífica", dijo. "No soy precisamente un tipo de Palma de Oro", admitió.

"Estuve intentando averiguar por qué gané", bromeó el director, hasta que esta mañana se dio cuenta de que "era la manera que tiene el Festival de Cannes de disculparse por no darle a 'Bad Taste' este premio", en referencia a la primera película que hizo.

FUENTE: AFP