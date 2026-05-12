martes 12  de  mayo 2026
CINE

FKA twigs interpreta a Josephine Baker en nueva biopic de la legendaria cantante

La película narrará la "increíble historia de la magnífica e incomparable" bailarina y cantante, según anunciaron sus productores en el Festival de Cine de Cannes

FKA twigs asistió al preestreno de Mother Mary de A24 en el cine Metrograph de Nueva York el 13 de abril de 2026.

FKA twigs asistió al preestreno de "Mother Mary" de A24 en el cine Metrograph de Nueva York el 13 de abril de 2026.

Getty Images via AFP / Jamie McCarthy

CANNES.- La estrella musical británica FKA twigs interpretará a Josephine Baker en una nueva película biográfica sobre el ícono de los locos años veinte, quien se convirtió en una heroína de la Resistencia francesa y del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

La película narrará la "increíble historia de la magnífica e incomparable" bailarina y cantante, según anunciaron sus productores en el Festival de Cine de Cannes, que comienza el martes.

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Nacida en la más absoluta pobreza en St. Louis, Missouri, Baker se convirtió en una de las primeras superestrellas mundiales. Sin embargo, se negó a actuar ante públicos segregados en Estados Unidos y pasó gran parte de su vida en Francia.

Fue la primera mujer negra en ser incluida en el Panteón, donde reposan los héroes nacionales de Francia, tras haber ayudado a la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y haber espiado a los nazis para los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses.

La película

FKA twigs, quien también es cantante y coreógrafa, afirmó que el "extraordinario legado" de Baker es una gran inspiración para ella y para muchísimas personas.

"Estoy deseando llevar a la gran pantalla su lucha, su amor, sus pérdidas, su talento y su heroísmo", añadió la ganadora del Grammy.

Además de apoyar la lucha de los Aliados contra el fascismo, Baker fue una voz destacada contra la discriminación racial en su país y habló junto a Martin Luther King Jr. en la marcha de Washington de 1963.

La película, dirigida por la prometedora directora francesa Maimouna Doucoure, conocida por Cuties, comenzará a rodarse a finales de este año.

La productora StudioCanal declaró haber trabajado con los hijos de Baker, Jean-Claude Bouillon Baker y Brian Bouillon Baker, en el guion.

FUENTE: AFP

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